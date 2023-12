Armstrong habla abiertamente sobre su método con el dopaje: «Tenía una droga que era indetectable»

Lance Armstrong ha concedido una entrevista en Estados Unidos en la que ha contado todos los secretos sobre su dopaje. El ciclista americano, que ganó siete veces el Tour de Francia y fue desposeído de todos sus títulos después de haber reconocido haber hecho trampas, ha hablado sin tapujos sobre el método que utilizaba para esquivar los controles antidopaje. Incluso ha hablado sobre el efecto de la EPO, la sustancia que en su día reconoció haber consumido además de la testosterona y las transfusiones de sangre.

«Sí, puedes enmascarar el uso de sustancias dopantes, pero no consiste en eso. En ese sentido frustrarías el sistema, pero como siempre he dicho, y no intento justificar que lo digo como algo que quisiera volver a repetir, ‘Me han hecho 500 controles y nunca que dado positivo por dopaje’», comenzó diciendo en la entrevista un Lance Armstrong, que después de ganar siete Tours de Francia de forma consecutiva, en el pasado año 2012 fue acusado de dopaje sistemático por la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA) y posteriormente por la UCI.

Armstrong, que confesó en su día haber tomado EPO, testosterona y haberse realizado transfusiones de sangre, dejó claro que determinadas sustancias tenían una vida de cuatro horas dentro de su cuerpo y que eran más beneficiosas que otras drogas. «No es mentira, es la verdad. No había forma de saltarse el test. Cuando meaba en el vaso y ellos revisaban el vaso, no había nada. La realidad y la verdad de todo eso es que, alguna de esas sustancias, principalmente las más beneficiosas, tienen una vida media de cuatro horas. Mientras que otras sustancias como el cannabis o los anabolizantes, tienen vidas medias más largas. Podías fumar un porro y conducir tu tractor… y en sos semanas seguirías dando positivo. Su vida media es mucho más larga», afirmó.

Armstrong y la EPO

Lance Armstrong, en una entrevista en el podcast de Bill Maher, también ha desvelado todos los secretos sobre la EPO.»La EPO, que era el combustible para cohetes que cambió no solo nuestro deporte sino todos los deportes de resistencia, tenía una vida media de cuatro horas, así que salía del cuerpo muy rápido», afirmó a la vez que dejó claro que era una droga «indetectable» con la que podías hacer cuentas para evitar dar positivo en los controles antidopaje.

«Con una vida media de cuatro horas, podías hacer las cuentas. La verdad es que tenías una droga que era indetectable, que te mejoraba el rendimiento y la recuperación. Ambas cosas son importantes, pero en especial el rendimiento… Y como nos hicieron creer, y con lo que no estoy en desacuerdo, es que si se toma bajo la supervisión de un médico es segura», afirmó el ex ciclista en unas declaraciones que ya han dado la vuelta al mundo.