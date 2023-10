Las apuestas sacuden al Calcio: un millón en juego, Bonucci estaba al tanto y Pirlo se pronuncia

El escándalo de las apuestas ilegales en Italia va tomando cada vez más repercusión y, ahora, ha sido Andrea Pirlo quien se ha pronunciado sobre el caso. La leyenda italiana, actual entrenador de la Sampdoria, ha lamentado que los jugadores caigan en estas prácticas cuando «tienen todo lo que quieren». Unas palabras que llegan después de que se sepa que los tres jugadores que están momentáneamente implicados, Fagioli, Tonali y Zaniolo, tenían un supuesto problema de ludopatía y que uno de los veteranos en el vestuario de la Juventus, Leonardo Bonucci, conocía el problema de su compañero.

Nicolo Fagioli es uno de los principales salpicados. El joven futbolista, de 22 años, habría gastado la friolera de un millón de euros en apuestas a través de páginas que no tenían licencia para operar. Se expone a una sanción, si se demuestra que apostó en algún partido, que podría alcanzar los tres años de inhabilitación y una multa de 25.000 euros.

Ahora se ha conocido que Bonucci conocería esa adicción de su compañero. El central, actualmente en el Unión Berlín, estaría al tanto de sus problemas. De hecho, existiría una conversación entre ambos que ha salido a la luz después de que el joven futbolista haya decidido colaborar con la investigación de la trama criminal que se escondería detrás de la red de apuestas.

El diario italiano La Repubblica es quien revela los mensajes entre los dos. Además, también ha trascendido que otro de los futbolistas implicados, Sandro Tonali, habría necesitado ayuda psicológica para superar su adicción al juego. Él, junto a Nicolo Zaniolo, han abandonado la concentración de la selección italiana durante este parón internacional, al considerar la FIGC que no se encontraban en condiciones para afrontar los partidos de clasificación para la Eurocopa, tras ser interrogados por la Policía.

Fue cuando explotó el caso de las apuestas ilegales que hace de nuevo tambalearse al calcio italiano. Los dos fueron requeridos por las autoridades y se les examinaron sus dispositivos electrónicos, en busca de información sobre más jugadores implicados y para averiguar si, como parece, la mafia estaría detrás de las páginas web en las que apostaban. Aunque reconocieron hacerlo, los jugadores afirmaron que únicamente jugaban al póker y al blackjack, nunca a apuestas deportivas.

Pirlo contra las apuestas

Una autoridad en lo futbolístico en Italia se ha pronunciado al respecto. Andrea Pirlo no ha dudado en lanzar un mensaje a los jóvenes futbolistas para que eviten caer en las apuestas y el juego. El actual entrenador de la Sampdoria ha señalado que «echar a perder sus carreras por estas cosas, es realmente feo», puesto que los tres futbolistas quedarán marcados por lo sucedido.

Pirlo ha apuntado que lo siente por ellos, «porque son chicos jóvenes, patrimonio de nuestro fútbol» y que verles «en medio de este asunto es desagradable». También ha destacado que ha hablado con sus futbolistas y que espera que el escándalo no adquiera mayor importancia: «Yo he hablado con mis jugadores, esperamos que no haya otros casos. Hay que estar atentos. Tienen el mejor trabajo del mundo. Es inútil perder el tiempo con estas banalidades. Tienen todo lo que quieren: dinero, éxito, fama…».

Ibrahimovic defiende a Tonali

Otro de los que ha hablado ha sido Zlatan Ibrahimovic. El ex jugador de Inter, Juventus y Milan, entre otros, ha hablado sobre Tonali y ha destacado que «nunca» supo de sus «dificultades» ni de que estuviera «sufriendo». «Si está enfermo por el juego, hay que ayudarlo, es como una droga. Lamentablemente, no lo sé, no pensé en ello… Hay que entender que si él fue al casino, yo también fui al casino. Luego, si hizo apuestas en el fútbol profesional es otra historia. Pero si alguien juega al blackjack… cada uno hace lo que quiere con su dinero. Necesitamos entender cuál es la situación», ha declarado el sueco.