Ansu Fati regresó a lo grande después de diez meses de lesión. Al joven delantero del Barcelona le bastaron 15 minutos para demostrar que ha regresado como se fue y que su grave lesión de rodilla ya es historia. Encaró, no tuvo miedo, desbordó y acabó marcando un golazo. Y todo con el 10 de Messi a la espalda. «Para mí llevar este número no es ninguna presión, es un orgullo», dijo Ansu.

«Estoy muy feliz por la victoria pero nos queda mucho camino por recorrer aún», expresó Ansu Fati al final del partido. Además, quiso agradecer «a los doctores y a los fisios que han estado conmigo en este proceso de recuperación».

Ansu Fati se acordó de todo el mundo el día de su regreso: «Me alegro de ayudar al equipo y me alegro por mi familia, que sufrieron estos meses, por la gente del club, por la afición… Estoy muy agradecido a todo el mundo por su apoyo estos meses».

Una vuelta a lo grande

Sobre cómo será su vuelta a un Barcelona que tanto le ha echado de menos, Ansu Fati se mostró modesto: «Yo soy uno más e intentaré sumar en lo que pueda y cuando el míster me dé la oportunidad, estaré ahí para cuando el equipo me necesite. Mi vuelta dependerá de cómo me encuentre y de si me gano los minutos. Tengo seguir trabajando igual que mis compañeros, porque somos el Barça y tenemos que pelear por todo, por la Liga, por la Champions y por todas las competiciones que tenemos».

Por último, Ansu Fati se refirió al dorsal con el que volvió al Camp Nou, el ’10’ de Messi. «El número de Messi no es ninguna presión para mí, es un orgullo llevarlo después de Leo. Quiero agradecer al club y a los capitanes por darme la oportunidad de llevarlo».