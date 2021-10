Hasta al mundo del deporte ha llegado la salvaje agresión de un magrebí a un policía en un autobús por pedirle que se pusiera la mascarilla. Ha sido Ander Herrera, futbolista español del PSG, el que ha mostrado su indignación tras ver el vídeo de la agresión y ha pedido «colaboración para encontrar a este animal» a través de sus redes sociales.

A estas horas, la Policía Nacional sigue buscando al violento magrebí que propinó una brutal paliza a este inspector de policía, que estaba fuera de servicio, por pedirle simplemente que se pusiera la mascarilla dentro de un autobús en Zaragoza. El policía mantuvo la calma, pero ni por esas. El energúmeno se puso más violento y empezó a darle repetidos puñetazos en la cara y la cabeza una vez ya estaba en el suelo.

La agresión ocurrió en la madrugada de este domingo cuando el autobús circulaba a la altura de la avenida de Madrid de Zaragoza. Ese vínculo de Ander Herrera con la capital maña ha hecho que estalle y que pida a través de su perfil de Instagram, donde tiene más de 4 millones de seguidores, colaboración para encontrar al magrebí, al que llama «animal» por su salvaje paliza.

El policía se tuvo que ser ingresado en un centro hospitalario con un derrame en un ojo y distintas contusiones. La indignación es total y el sindicato policial SUP ya ha anunciado que se personará como acusación particular contra este violento cuando sea detenido: «Este hombre iba sin mascarilla en transporte público de Zaragoza, al ser requerido por nuestro compañero identificándose como Policía Nacional, le agrede con violencia desmedida. SUP se presentará como acusación particular contra este individuo. Nuestro compañero que estaba fuera de servicio, fue hospitalizado tras ser agredido en el bus urbano».