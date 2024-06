Amor Romeira vuelve a dar que hablar en los medios de comunicación y en las redes sociales. La televisiva desvela que fue multada por mantener relaciones sexuales en la calle con un conocido futbolista. La canaria ya ha sacado a la luz varias historias más con jugadores de fútbol, pero esta es sin duda una de las que más está dando que hablar. La colaboradora cuenta que estaban en un local pero la pasión era tal que tuvieron que salir para tener sexo en un parque, donde fueron pillados por la Policía.

Fue Emma García la que estaba informando a los espectadores de Fiesta que las sanciones por mantener relaciones sexuales en la vía pública pueden rondar los 600 euros. El tema del sexo en público fue protagonista de gran parte del programa pero lo que pocos se veían venir fue la anécdota que confesó haber vivido Amor Romeira. «Aquí hay una persona que no pudo reprimir su pasión y la pillaron», reveló la presentadora sin dar el nombre de la colaboradora. Sin embargo, poco después fue la propia canaria quien confesó ser la persona a la que se refería Emma García.

«Me sucedió una vez y me multaron. Estábamos en un sitio, no nos aguantábamos las ganas y salimos a la calle», comenzó explicando la colaboradora del programa antes de detallar que se encontraba acompañada de un conocido futbolista cuya identidad no ha querido revelar. «Estábamos en un parterre con una planta. Yo pensaba que la planta me estaba tapando, pero me vieron», añade Amor Romeira, que también explicó que el policía que les multó los reconoció y les preguntó irónicamente si no tenían dinero para un hotel y no tener que mantener relaciones en público y en la calle. Además, recuerda que la multa fue de 800 euros. «Desde entonces le cogí una manía a la planta aquella…», dijo la colaboradora entre risas antes de dar por zanjada su picante anécdota con un jugador de fútbol.

Los líos de Amor Romeira con futbolistas

Hace unos meses, Amor Romeira detalló otro episodio con un famoso futbolista que no acabó para nada como ella esperaba. «Salí de fiesta por Madrid y conocí a un grupo de futbolistas que habían venido de fiesta. No voy a decir el equipo, pero sí la comunidad. Eran de Galicia. Surgió el deseo. Uno de ellos me gusto mucho y le dije que se viniera a casa», explicó.

Sin embargo, todo se torció cuando llegaron al domicilio de Amor. Ella empezó a ver cosas que no le gustaban. «Llegamos a mi casa y me encantaba porque era muy pasional. Muy de besos así como de te tiro al sofá y te miro con cara de me muero por ti. Pero empezó a subir de nivel y ya eran tirones del pelo, y azotes…», ha relatado. «No quiero una paliza», le dijo, y él le pidió disculpas. Continuaron intimando, pero no por mucho tiempo: «Obvio me estaba gustando mucho. Él era espectacular, un cuerpazo. Se notaba que me tenía ganas, me lo decía…De repente, se viene arriba y me mete un mordisco en la cara, pero como si un pit bull fuera. Bueno, cómo me puse. ¡Lo eché de mi casa!», desveló.