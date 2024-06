Alpine toca fondo en Le Mans

Alpine no ha podido caer más bajo. El doble abandono del equipo del grupo Renault en las 24 horas de Le Mans deja muy tocada a una marca que había hecho un punto y aparte con su crisis en la Fórmula 1 para centrarse en la carrera más importante del Mundial de Resistencia, en la que habían invertido todas sus fuerzas y sobre todo un gran desembolso económico. No habían dado las 22:00 horas cuando los franceses se despedían de la prueba en su debut por dos fallos de motor seguidos en sus Hypercar.

La vuelta a la Sarthe no ha podido ser más desastrosa para Alpine. Se presentaban como un soplo de aire fresco, mostrándose alrededor de todo el circuito como la marca más visible, pero en menos de seis horas de carrera todo el esfuerzo por reconducir la situación de la empresa se fue al traste. El primero en abandonar fue el coche número 35 pilotado por Ferdinand Habsburg cuando empezó a asomarse el humo por su parte trasera.

Poco después, Mick Schumacher tomaba también el camino hacia el garaje al no poder continuar por unos problemas técnicos. Drama total para Alpine, que recogía sus bártulos con 18 horas todavía por delante en Le Mans. No quedaba otra que asumir el duro golpe y agachar la cabeza y en un intento muy meditado de calmar las aguas, el equipo publicó un vídeo en sus redes sociales donde se veía a Bruno Famin, jefe interino de la escudería de F1, dando un aplauso a todos los trabajadores en el box.

The dream is over, but the spirit never dies. pic.twitter.com/sgA0Rv5PKG

