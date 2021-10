Fernando Alonso ha brillado por encima del resto en las dos carreras al sprint celebradas hasta la fecha. Tanto es así que Ross Brawn, director deportivo de la Fórmula 1, llegó a alabar su actitud tras la celebrada en Monza. “Si todos corrieran el sprint como corre Fernando Alonso, con ese espíritu, estaría muy contento», manifestó. Si bien la primera fue algo más movida, en la segunda los pilotos se mostraron más conservadores. Mientras que la mayoría optó por conservar su posición de cara al Gran Premio de Italia, Fernando Alonso se lanzó al ataque y ganó tres posiciones de con vistas a la carrera del domingo. Afortunadamente para el español, habrán más carreras al sprint la próxima temporada.

Así lo confirmaba Stefano Domenicali: “Puedo anticipar que, con seguridad, el calendario constará de 23 carreras. El año que viene la temporada comenzará a mediados de marzo y terminará a mediados de noviembre”. “No iremos a todas partes con la calificación sprint. Es algo que queremos mantener durante un tercio de las carreras, más o menos. Es una forma dar puntos y conectar con circuitos específicos que marcarían la diferencia”, añadía el presidente de la Fórmula 1.

Fernando Alonso, contento con las carreras al sprint

Fernando Alonso está contento con las carreras al sprint, aunque cambiará la sesión de clasificación de los viernes. Cuestionado al respecto tras la celebrada en Monza, declaraba: “Está bien como está. La carrera principal es el domingo. Hoy es la Q4. Yo la llamo Q4. Ayer hicimos Q1, Q2 y Q3, hoy fue la Q4”.

En dicha ocasión Fernando Alonso dijo que las carreras al sprint resultaban más atractivas para los aficionados: “El año pasado no encendí la televisión para la segunda sesión de entrenamientos libres porque no me importaban. Sólo vi los tiempos, no la hora y media entera y si yo hubiera sido un espectador hoy, habría encendido la tele sólo para ver la salida y para ver algo de acción”.

“Quizá este formato es divertido, pero aún pienso que los viernes son el punto que tenemos que mejorar de verdad. Con seis juegos de neumáticos los sábados, al final vamos a terminar en el orden natural del rendimiento de los coches y en la clasificación al sprint del sábado empezaremos en nuestra posición y acabaremos en nuestra posición, pero si el formato de clasificación del viernes es algo diferente o sólo es a una vuelta”, agregaba.

“Por ejemplo ayer en Q2 yo bloquee los neumáticos en la Curva 1 y con esa vuelta, habría salido primero hoy porque cometí un error y pagaría el precio y quizá hoy tuviese un trabajo duro que hacer y la clasificación al sprint tendría sentido, tendría algo más de picante. Pienso lo mismo tras Silverstone y tras Monza. En los viernes tendríamos que cambiar el orden natural de los coches”, argumentaba Fernando Alonso.

Fernando Alonso y Alpine, contra las parrillas invertidas

Fernando Alonso sí se ha posicionado contra las parrillas invertidas pese a que es algo que le favorecería tanto a él como a su equipo. “Me encantaría que pasara eso porque no estoy en el coche más rápido, pero si estuviera en Mercedes o en Red Bull, no me gustaría. Siempre será difícil llegar a un acuerdo sobre cuál sería la mejor parrilla en Fórmula 1 porque es algo injusto. Está bien para las categorías júnior, pero quizás perdemos un poco el ADN de la Fórmula 1”, manifestaba el equipo Alpine.

“Siempre ha sido así en todos estos años y quizá debería permanecer así. No tengo nada en contra de que el coche más rápido gane carreras, pero las parrillas invertidas quizás cambie lo justas que son las cosas. Pero teniendo una vuelta para todos es igual para todos. Es más estrés, pero todo el mundo tiene las mismas oportunidades. No es injusto, sólo es más complicado”, finalizaba Fernando Alonso.

En la misma línea que el asturiano, Alain Prost, asesor del equipo Alpine, declaraba: “Estoy muy feliz de probar las cosas cuando sea posible. Pero tienes que entender por qué quieren tomar estas decisiones, la razón detrás de ello. La Fórmula 1 tiene que seguir siendo lo que es por tradición, es decir, tecnología y la cima del automovilismo. Hay que entender que el mejor equipo debe ganar porque es el mejor, porque ese es el espíritu y el objetivo de la Fórmula 1”.

“Por ejemplo, las parrillas invertidas, lo odio. Lo odio. Si introdujeran parrillas invertidas en la Fórmula 1, creo que dejaría el deporte porque es lo peor que se puede hacer por la Fórmula 1. Prefiero el dominio total de un equipo que hizo el mejor trabajo. Pero quiero mostrarme abierto aunque soy muy tradicionalista”, concluía.