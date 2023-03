Fernando Alonso busca la 33

Fernando Alonso y Aston Martin ya no pueden esconderse. El AMR23 es un auténtico monoplaza en mayúsculas y con todas las de la ley. Y así lo demostró en la clasificación de carrera. Además, también contaron con ese punto de suerte necesario para estar arriba. El asturiano saldrá segundo detrás de Checo Pérez después de que Max Verstappen sufriera un problema de motor en la Q2 y luchará por la ansiada victoria 33 de su carrera, que parece cada vez más cerca.

Y es que Fernando Alonso peleará de tú a tú con Checo Pérez por la victoria. El mexicano volvió a demostrar que el Red Bull sigue en otra galaxia, mientras las demás escuderías pelean entre sí para intentar acercarse a ellos. Siempre sin olvidar a Max Verstappen que, pese a sufrir un problema en su motor y salir en la decimoquinta posición, llegará a los puestos de arriba y también tendrá su última palabra en la segunda carrera de la temporada.

El propio Alonso, tras la clasificación, fue el encargado de bajar las altísimas expectativas que se están creando en torno a su monoplaza y la ansiada victoria número 33. «Max llegará en algún momento de la carrera. No hay duda de que llegará al podio y como he dicho, este no es nuestro objetivo (la victoria)». Porque el asturiano tampoco evitó hablar de ello. La victoria no es el objetivo y así lo confesó en rueda de prensa tras una charla con Mike Krack, Lance Stroll y los jefes de la escudería: «A principio de temporada nos reunimos, fijamos los objetivos y ese no eran luchar con Red Bull por la victoria».

No obstante, Mike Krack, jefe de la escudería fue algo más ambicioso que su piloto para la carrera de este domingo: «No es imposible luchar por la victoria porque salimos en primera linea y al lado de la ‘pole’. Tenemos que mirar adelante no hacia atrás».

Carrera muy apretada

Ya lo adelantó Fernando Alonso tras conseguir la segunda posición: «Espero una carrera muy apretada». Y así será. Los tiempos de clasificación así lo evidencian. La nueva temporada ha venido para traer espectáculo. Y vaya si lo han conseguido. La igualdad es máxima y desde Checo Pérez hasta Pierre Gasly, décimo clasificado, hay tan sólo una diferencia de un segundo.

Se espera una carrera dominada por el Red Bull de Checo Pérez, pero ya sabemos como se las gasta Alonso en carrera. Su monoplaza y sus ganas de ganar (10 años después) son los principales argumentos para que el automovilismo español vuelva a estar de fiesta. Este 19 de marzo puede ser un antes y un después en la Fórmula 1. Fernando Alonso Díaz, en el día del padre en España y como es considerado por sus fans en redes sociales, puede lograr la ansiada victoria número 33 de su historia.