Almudena Cid arrasa de nuevo en topless y las redes arden

La traumática separación de Almudena Cid y Christian Gálvez ya da menos que hablar para bien de ambos. El presentador de televisión rápidamente ocupó su corazón con su compañera de profesión Patricia Pardo, mientras que Almudena Cid se refugia en sus amigos y familiares para recuperarse poco a poco de la ruptura. La ex gimnasta sigue mostrándose muy activa en las redes sociales, donde últimamente está subiendo la temperatura con sus posados.

Almudena Cid ha sorprendido de nuevo a sus casi 240.000 seguidores publicando un posado en el que aparece en topless de espaldas durante sus vacaciones en tierras andaluzas. La ahora actriz juega perfectamente con la postura para que la foto no sea censurada, a la vez que presume de figura en plena naturaleza con el atardecer de fondo.

La polémica ha rodeado a Almudena y Christian desde que anunciaron su separación. La familia de la ex gimnasta viene siendo muy dura con el comunicador, al que considera un «mentiroso», y también hubo problemas con el acuerdo de divorcio. Pero, ¿qué piensa la ahora actriz sobre su situación? Hace unos meses concedió una entrevista muy personal en la que ha hablado más claro que nunca al respecto.

“No siento rencor ni enfado hacia nadie. Así vivo mucho más tranquila. No soy una persona con ira, soy una persona muy empática, quizás por eso entiendo las cosas. Me estoy enamorando de mí. Estoy en un momento en el que necesito entrar en los rinconcitos míos donde no había estado. Estoy centrada en escucharme y en entender que tengo que sostener la soledad, porque me toca sostenerla”, dijo sin nombrar a su ex marido. Ahora, se relaja y desconecta de vacaciones seguir recuperándose del golpe que supuso la separación.