Real Betis y Valencia disputan este sábado la final de la Copa del Rey que se disputa en La Cartuja en un duelo en el que Pellegrini y Bordalás saldrán con todo. El técnico chileno puede sorprender con Joaquín en la alineación titular mientras que Gabriel Paulista finalmente estará en el once titular del conjunto valenciano.

Joaquín puede entrar en el once

La presencia de Joaquín Sánchez puede ser la gran novedad en el once de un Real Betis en la que la otra gran duda de Pellegrini está en la portería. Rui Silva y Bravo se juegan un puesto en el once y el entrenador chileno no quiso mojarse en la rueda de prensa previa.

Está es la gran incógnita en un once que todo hace indicar que será el siguiente: Rui Silva; Bellerín, Bartra, Pezzella, Álex Moreno; Carvalho, Guido; Canales, Fekir, Juanmi; y Borja Iglesias.

Bordalás tiene dudas en defensa

Por lo que respecta al Valencia, Bordalás recupera a un Gabriel que ha estado las últimas semanas lesionado y apostará por una defensa de cinco compuesta por Thierry, Diakhaby, Gabriel, Alderete, Gayá. En el centor del campo estarán Soler y Guillamón. Tampoco hay dudas que en la delantera estarán Bryan Gil, Guedes y Hugo Duro.