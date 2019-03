Cristiano liderará el once de la Juventus ante el Atlético de Madrid en el que entran Pjanic, que no jugó la ida, y Dybala volverá a repetir en la delantera

Cristiano Ronaldo comandará el intento de remontada de la Juventus en su partido de vuelta de octavos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid. El portugués liderará un once al que regresa Pjanic, que no jugó el partido de ida disputado en el Wanda y donde sigue Dybala, que acompañará al ex madridista en el ataque.

El ex Atlético Mandzukic será el que acompañe a Cristiano y Dybala en una delantera que tendrá que tener su mejor actuación posible en el intento de remontar un 2-0 adverso al Atlético de Madrid, uno de los equipos que mejor defienden en el mundo.

La novedad más importante en el once de la Juventus en su duelo contra el Atlético de Madrid será el regreso de Pjanic, que se perdió el partido de ida y que representa uno de los valores más importantes del conjunto italiano. Como sucedió en la ida, Khedira será baja por lesión y sus acompañantes en el centro serán Matuidi y Emre Can, que fue suplente en Madrid.

Por lo que respecta a la defensa, Allegri apostará por Cancelo en el lateral derecho, De Sciglio estará en el derecho, y en el centro estará la clásica pareja formada por Bonucci y Chiellini. Szczesny estará en la portería. Para este partido ante el Atlético de Madrid, el entrenador italiano no podrá contar con Khedira y Douglas Costa, por lesión y Alex Sandro por acumulación de amonestaciones.