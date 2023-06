Alineación de España contra Suiza: Santi Denia prepara su once de gala

La selección española se enfrenta a Suiza este sábado en los cuartos de final del Europeo sub-21. Una plaza en las semifinales del torneo y un posible billete para los Juegos Olímpicos. Santi Denia prepara su once de gala, que será el mismo que se enfrentó a Croacia en la segunda jornada.

No se esperan sorpresas en el once de la selección española sub-21 para disputar los cuartos de final del Europeo frente a Suiza. Santi Denia formará con el mismo once que le ganó a Croacia en la segunda jornada.

Arnau Tenas comenzará bajo palos. Por delante, en defensa, Víctor Gómez y Juan Miranda formarán en los laterales, y Pacheco y Aitor Paredes volverán a formar como pareja de centrales. Tras los numerosos cambios ante Ucrania, el seleccionador español vuelve a apostar por su once titular.

Antonio Blanco formará en el centro del campo acompañado de Álex Baena. Por delante, Sancet será titular nuevamente por delante de Gabri Veiga, que volverá a quedarse en el banquillo a pesar de haber superado sus molestias físicas.

Por delante, en ataque, Santi Denia volverá a apostar por Rodri Sánchez en una banda, su mejor jugador en el torneo hasta el momento, Sergio Gómez en la otra, y Abel Ruiz en la delantera, tras su crucial gol ante Ucrania para clasificar como primera a la selección española.

Posible alineación de la selección española sub-21: Arnau Tenas; Víctor Gómez, Paredes, Pacheco, Miranda; Antonio Blanco, Baena, Sancet; Rodri Sánchez, Sergio Gómez y Abel Ruiz.