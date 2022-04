El Barcelona se enfrenta este domingo 3 de abril al Sevilla, en el partido correspondiente a la jornada 30 de la Liga Santander. Una vez más Xavi Hernández buscará la alineación que mejor se adapte tanto a las exigencias del rival como al estado físico de sus jugadores tras un parón de selecciones del que no ha tenido que lamentar grandes contratiempos más allá del positivo de Luuk de Jong, que no se reencontrará con su ex equipos y compañeros, lugar al que debe volver en junio.

Partido grande y de máxima exigencia entre el primer y segundo clasificado en el Camp Nou. La gran racha de los culés les ha permitido auparse hasta los primeros puestos de la clasificación y tener a tiro la segunda plaza que aún poseen los sevillistas. Se espera el once de gala de Xavi con Marc-André Ter Stegen bajo palos como viene siendo habitual en todas las jornadas.

Alguna duda sí deja la zaga. Pese al gran inicio y redebut de Dani Alves como culé, su estado físico ha dejado algún problema en según qué situaciones. Es por eso que dos de las plazas de la línea de cuatro se la disputan entre él, Ronald Araujo y Eric García, según el plan que tenga establecido Xavi. Previsiblemente, el brasileño y el uruguayo tienen ventaja. Los otros dos puestos son de Gerard Piqué y Jordi Alba.

Menos dudas aunque alguna incógnita deja la medular. Xavi parece tener claro que su mejor tridente en el centro del campo lo conforman Sergio Busquets en el pivote, y Frenkie de Jong y Pedri González en los francos. Ese parece ser el plan inicial y lo que mejor funciona aunque Gavi puede ser una alternativa para los puestos interiores, aunque el sevillano también podría ser una opción en los puestos ofensivos, para ganar en control.

Precisamente en la delantera también se abre otro abanico de posibilidades. Dos puestos están prácticamente seguros con Ferran Torres y un Pierre-Emerick Aubameyang que cayó de pie en el Barça, precisamente tras dar la voltereta con sus goles. El otro puesto se debate entre el mencionado Gavi, un Adama Traoré venido a menos y un Ousmane Dembélé que gana enteros jornada tras jornada.

El posible once del Barcelona contra el Sevilla en el partido de Liga Santander de la jornada 30 es el siguiente: Ter Stegen, Dani Alves, Araujo, Piqué, Jordi Alba; Busquets, Pedri, De Jong; Dembélé, Ferran Torres y Aubameyang.