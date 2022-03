El Barcelona se enfrenta este domingo 6 de marzo al Elche en el Martínez Valero, correspondiente a la jornada 27 de la Liga Santander. Partido clave para los culés por varios motivos, principalmente para seguir luchando por los primeros puestos de la clasificación, segundo por alargar su racha de victorias, y tercero por ser el partido previo al primer envite de octavos de Europa League ante el Galatasaray. Seguir en buena onda es clave para el Barça de Xavi Hernández y es por ello que planea una alineación de primer nivel.

Se va quedando Xavi sin efectivos en el interior de la enfermería y multiplicando así las opciones que puede plantear de inicio en cada partido. Además, para este partido no tiene sancionados. El hecho de que esté a la vuelta de la esquina la Europa League y que en ese partido sí cuente con alguna baja por sanción da algunas pistas de qué puede plantear el egarense ante el Elche.

Bajo palos no hay dudas que Marc-André Ter Stegen seguirá defendiendo la portería culé. No tiene prácticamente competencia con Neto, al que Xavi no le ha dado prácticamente oportunidades hasta el momento. No es descabellado que juegue algún partido en el tramo final del campeonato doméstico pero ahora, no.

Sin la posibilidad de que Dani Alves juegue en Europa, su titularidad está cantada en la Liga. El brasileño partirá desde el lateral derecho y se espera lo mismo con Jordi Alba por la izquierda. Araujo y Piqué son los titulares pero Xavi podría optar por darle minutos a Eric García y reservar a alguno de sus titulares para la visita del Galatasaray este próximo jueves.

En la medular pueden darse también algunos cambios para este partido pensando en el jueves, sobre todo teniendo en cuenta que Gavi, posiblemente el jugador número 12 de Xavi en estos momentos, no podrá estar ante el Galatasaray. El centrocampista tiene opciones de salir de inicio en el tridente del mediocampo y dar descanso a Busquets, tras hacerlo la pasada semana De Jong. El holandés podría actuar como pivote en ausencia del español. Pedri, en un estado de forma sensacional, apunta a completar el medio.

Por último, en el frente de ataque, el trío Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang y Adama Traoré suena casi de carrerilla para cualquier culé aunque podría haber novedades en el tridente ofensivo. La gran actuación de Ousmane Dembélé ante el Athletic de Bilbao hace pedir a gritos su titularidad para este encuentro, que sería la primera desde que quedara atrás el mercado de fichajes. Adama sería el sacrificado por ver de nuevo al francés en el once inicial blaugrana. Memphis, Braithwaite o Luuk de Jong tienen sus propias cuotas, pero más remotas.

El once probable del Barcelona

El once del Barcelona contra el Elche en el partido de Liga Santander de la jornada 27: Ter Stegen; Dani Alves, Piqué, Araujo, Jordi Alba; De Jong, Pedri, Gavi; Dembélé, Ferran y Aubameyang.