Alineación del Barcelona contra el Atlético de Madrid: Xavi repetirá el mismo once

Todo hace indicar que la alineación del Barcelona ante el Atlético de Madrid será la misma que la del pasado martes ante el Nápoles en la Champions League. A Xavi Hernández le salió bien y es por ello que repetirá ante los colchoneros en el Metropolitano. Esto implicaría que Joao Félix, que regresa a la que todavía es su casa, espere su oportunidad desde el banquillo para entrar en la segunda parte. Aunque no se descarta que el portugués sea de la partida para dar descanso a Lamine Yamal o Raphinha en ataque.

En la portería estará Ter Stegen. Ahí no hay dudas. El Barcelona, si quiere sacar los tres puntos del Metropolitano, necesita la mejor versión del alemán. Es una de las piezas fundamentales para Xavi Hernández y el gran estandarte en la defensa culé. El regreso de su lesión ha supuesto una notoria mejoría en defensa. En los siete partidos que ha disputado desde su reincorporación, el equipo no conoce la derrota con cuatro victorias y tres empates.

La defensa es lo que más claro está. No hay dudas y Xavi repetirá. El hombre del momento es Pau Cubarsí, que liderará la alineación del Barcelona desde atrás acompañado por Ronald Araujo en el centro de la zaga. En el lateral diestro estará una noche más Koundé, mientras que en la izquierda repetirá Joao Cancelo. Si el portugués ve una tarjeta amarilla se perderá el próximo choque.

En el centro del campo, Christensen es ya un fijo en la posición de centrocampista defensivo. Además, Xavi le elogió en rueda de prensa y confirmó las grandes sensaciones que está dejando el danés desde que ha asumido esa posición de ‘5’. El ex del Chelsea estará acompañado por Gündogan, que lo juega todo en este Barça, y por Fermín López. El canterano abrió el marcador ante el Nápoles con un gran gol, por lo que se ganó el puesto para este importante choque ante el Atlético. No obstante, no se puede descartar que entre Sergi Roberto en esa posición. El capitán entró en la segunda mitad ante el equipo italiano y dio la asistencia a Lewandowski en el 3-1.

Joao Félix, la gran duda

Joao Félix será sin duda el gran protagonista de la noche. El portugués regresa a la que es todavía su casa y donde además no tendrá un buen recibimiento. El jugador cedido por el Atlético de Madrid fue suplente ante el Nápoles y todo hace indicar que repetirá la misma condición ante sus ex compañeros. Pero no se descarta que sea titular ya que Xavi confirmó en rueda de prensa que se encuentra «extramotivado».

Los que sí serán titulares son Lamine Yamal y Robert Lewandowski. Son los dos jugadores más en forma del equipo y serán de la partida en este trascendental encuentro ante el Atlético de Madrid. Si Joao Félix es suplente, el titular lo sería Raphinha, que es un fijo en las alineaciones del Barcelona siempre que ha estado sano.

Posible alineación del Barcelona

Por lo tanto, el Barcelona podría salir con Ter Stegen; Kounde, Cubarsí, Araujo, Cancelo; Christensen, Fermín López, Gündogan; Lamine Yamal, Raphinha, Lewandowski.