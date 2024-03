Alineación del Barcelona contra el Athletic Club: Iñigo Martínez vuelve a casa

La alineación del Barcelona para el partido ante el Athletic Club cuenta con la gran duda en el acompañante de Araujo. Todo hace indicar que será Iñigo Martínez, que regresa a San Mamés tras pasar allí seis temporadas. Por su experiencia, porque Xavi siempre le ha alineado siempre que ha estado bien y por la motivación que supone jugar ante tu ex equipo. Pero tampoco se puede descartar la presencia de Pau Cubarsí, que fue uno de los futbolistas más destacados hace una semana en la victoria por 4-0 ante el Getafe.

En la portería no hay dudas. Ter Stegen vivió el pasado fin de semana su primera portería a cero desde que regresó de la lesión de espalda y además mostrando una gran seguridad, como de costumbre. Ahora, el portero alemán y capitán del equipo quiere mantener esta misma línea, pero no será nada fácil ante un Athletic Club crecido y recién clasificado para la final de la Copa del Rey.

En la defensa, Xavi Hernández dará continuidad y se podría decir que Iñigo Martinez y Pau Cubarsí luchan por un puesto. El ex del Athletic Club, que se enfrenta a sus ex compañeros tiene más opciones de ser de la partida. Por galones, por experiencia y por las características del rival. Koundé en el lateral diestro y Cancelo en el izquierdo son ya inamovibles, por lo que el técnico español no hará probaturas. De igual forma que en el centro de la zaga con Araujo, que será titular pese a estar apercibido y que si ve la amarilla se perderá el siguiente duelo ante el Mallorca.

En el centro del campo, la alineación del Barcelona tampoco ofrece dudas. Christensen cuajó ante el Getafe uno de los mejores partidos en esa posición de ‘5’, con una asistencia incluida a Joao Félix, por lo que repetirá con el objetivo de dar músculo a un centro del campo que tendrá enfrente a un equipo poderoso y que no escatima en esfuerzos. Gündogan y De Jong acompañarán al danés en la medular, mientras que Pedri hará de cuarto centrocampista. El canario descansó ante el Getafe por lo que llega en óptimas condiciones para esta batalla que se antoja de lo más física.

Alineación del Barcelona

Sólo quedan dos puestos en ataque en la alineación del Barcel. Y esos son para los dos futbolistas más en forma del equipo: Lamine Yamal y Robert Lewandowski. El joven extremo español no disputó ni un minuto ante el Getafe después de haber sido titular en los ocho partidos anteriores del Barcelona. Ante todo este carrusel de partidos para -recordemos- un jugador de 16 años, Xavi Hernández le dio descanso para lo que se viene. Primero el Athletic, después el Mallorca y dentro de 10 días el partido de vuelta ante el Nápoles en la Champions.

Y el que tratará de poner los goles una noche más es Lewandowski. El polaco ha sido nombrado el mejor jugador de la Liga en el mes de febrero por sus aportaciones goleadoras al equipo y tratará de seguir en esta misma línea ante el Athletic Club. El ex del Bayern de Munich se quedó a cero ante el Getafe hace una semana, pero antes había logrado cinco goles en los últimos seis encuentros.

Con todo esto, se espera que el Barcelona salga con Ter Stegen; Koundé, Araujo, Iñigo Martinez, Cancelo; Christensen, Gündogan, De Jong, Pedri, Lamine Yamal, Lewandowski.