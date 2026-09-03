Álex Mumbrú a OKDIARIO en el 20º aniversario del primer Mundial de España: «Nos inspiró a seguir ganando»

De camino a su debut como entrenador de la Virtus Bolonia, Álex Mumbrú dedica unos minutos a la llamada de este periódico en un 3 de septiembre muy especial. Este jueves se cumplen 20 años del primer Mundial de baloncesto ganado por España. Fue en Saitama (Japón) en 2006 y justo dos décadas después el ahora seleccionador de Alemania y nuevo entrenador del equipo italiano sigue aplicando el gran aprendizaje que supuso aquella hazaña.

«El Mundial nos inspiró como jugadores a seguir ganando. Cuando ganas, quieres volver a ganar. También a que el baloncesto sonara muy fuerte en España. Lo de entrenador, está claro que, por ejemplo, una parte importante de que yo sea seleccionador alemán viene de que he jugado en la selección española, que es ganadora. Sé cómo funciona, lo que se necesita y eso te da una experiencia extra a la hora de poder entrenar en las ventanas, en un Mundial o en un Europeo», confiesa.

Mumbrú asegura que se llevó «muchas cosas para el presente» de aquella victoria que ahora implementa en su cargo de seleccionador. De hecho, desde 2025 ya es exitoso, pues conquistó el Eurobasket con Alemania. «En la selección alemana utilizamos muchas de las que utilizábamos en España. Tienes que gestionar muchas cosas para que funcione. Fue algo muy bonito. No perdimos ningún partido. Cada vez que nos acordamos, que nos juntamos o me pongo a ver imágenes, lo recuerdo con un cariño extremo», explica.

Preguntado por qué jugador ficharía para su Virtus, asegura que a él mismo «seguro que no» porque tenían «demasiado talento». «Sería difícil. Tendría que ver si necesitaría un jugador interior o exterior. Lo que sí tengo claro es que para ser campeones del mundo necesitas gente muy buena y nosotros teníamos muy buenos jugadores. Todos venían de la generación del 80 (Juan Carlos Navarro, Pau Gasol, Felipe Reyes…) y algunos que nos sumamos a ella (Rudy Fernández, Carlos Giménez, Jorge Garbajosa, yo mismo…)», recuerda.