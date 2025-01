Alcaraz y el secreto de su éxito en Australia: «Como tortilla de patatas antes de los partidos»

«La última vez que jugué aquí perdí, tenía muchas ganas de jugar aquí y conseguir otra victoria en la Rod Laver» aseguraba un Alcaraz sonriente. Tras dos jornadas relegado a la Margaret Court, segundo estadio por importancia del Melbourne Park, el murciano deleitó a los asistentes a la majestuosa Rod Laver.

Puro show del español que arrolló primero y se permitió algunas licencias después para aplacar (6-2, 6-4, 6-7 (3-7) y 6-2) a un Borges voluntarioso y repetir presencia en octavos de final, ronda en la que chocará con Jack Draper o Aleksander Vukic. El día en Melbourne no estaba para demasiadas florituras. Las rachas de viento de hasta 50 km/h condicionaban la dirección y el sentir de la pelota para los tenistas.

Así que Carlitos se mostró académico. «Tengo mis cosas secretas, de las que no voy a decir nada, aunque aquí estoy comiendo tortilla de patata antes de los partidos. Y durante el partido tengo lo mío. Estoy trabajando con Crown. Es una marca española de la que estoy sacando cosas buenas solo para comer durante el partido. No sé cómo decirlo en inglés, pero estoy bastante seguro de que las cámaras captaron la imagen», detalló el murciano entre risas.

Alcaraz, desplazado a la segunda pista del torneo, selló con victoria su primer partido en la Rod Lave. «Me sentí igual que en la Margaret Court. No me sentí muy diferente comparando esas dos canchas. Obviamente, con el viento, el sol fuera y el calor, las condiciones eran un poco diferentes. Así que puede existir cierta diferencia. La pelota se volvió un poco más rápida con el calor. Por eso todo fue un poco más complicado que en los partidos anteriores, pero no creo que no fue por la pista. No fue por la Rod Laver», explica.

El murciano también se pronunció sobre el creciente ímpetu de las nuevas generaciones. «¿Qué consejo les daría? Que no me ganen, supongo. No sé. Los veo capaces de vencer a cualquiera, incluyéndome a mí. Tienen el nivel. Obtienen la experiencia en cada torneo que juegan. Anoche vimos a Tien vencer a Medvedev aquí en Australia en cinco sets, lo cual fue increíble. Fonseca también jugó su primer partido de cinco sets ayer. Así que están adquiriendo experiencia. Se van a volver aún más peligrosos. Vamos a ver en el futuro», zanja Alcaraz.