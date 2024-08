Alcaraz sale del atasco ante Tu y debuta con victoria en el US Open

Carlos Alcaraz solventa su debut en el US Open 2024 con una victoria que no colma sus expectativas pero sí su objetivo más inmediato, que no era otro que estrenarse de manera triunfal en el cuarto Grand Slam de la temporada. Alcaraz no lo tuvo fácil ante el desconocido australiano Li Tu, quien le arrebató un set en un momento de atasco del español, del que supo salir a base de winners para acabar cerrando la contienda por 6-2, 4-6, 6-3, 6-1, en dos horas y 45 minutos.

Los debuts en un gran torneo no siempre son sencillos, más aún cuando enfrente hay un tenista desconocido, extramotivado y sin nada que perder. Alcaraz se enfrentó a Li Tu, sorprendente jugador de 28 años, situado en el puesto 186 del ranking ATP, el mejor de su vida, nacido en Australia pero con origen asiático y que lo dejó todo sobre la pista en un periplo en el que cabe todo el segundo set y parte del tercero, llegando a soñar incluso con una victoria que hubiera sido un bombazo en el cuadro, pero que acabó totalmente diluida por la potencia y el talento de Carlos Alcaraz.

Igual que le sucediera horas antes a Jannik Sinner, uno de sus mayores rivales por el título en el US Open, Alcaraz se estrenó con una versión algo dubitativa y cedió un set por el camino, pero en el momento en el que pudo pisar el acelerador, dejó una victoria contundente con un nivel ante el que nada pudo hacer el meritorio Tu. Ahora, en segunda ronda y con la lección aprendida de que las desconexiones pueden costar caras, Carlos se medirá en segunda ronda, el jueves –o viernes de madrugada…– al holandés Botic Van de Zandchulp, verdugo en primera ronda de Denis Shapovalov.

Alcaraz, de la ‘paliza’ al despiste

Después de la derrota prematura ante Gael Monfils en el Masters 1000 de Cincinatti, Alcaraz aparecía en escena en el US Open 2024 con un partido de primera ronda ante Li Tu, tenista proveniente de la previa y con características muy marcadas y basadas en su velocidad de desplazamientos y en su derecha. Con un revés a una mano errático al máximo nivel, Tu comenzó a sufrir demasiado temprano, con Alcaraz arrasándole en lo que a la velocidad de pelota se refería y colocando, por el camino, un 4-0 inapelable en apenas un cuarto de hora.

Todo apuntaba a victoria por la vía rápida de un Carlos Alcaraz que conseguiría cerrar el primer parcial por 6-2 sin apenas esfuerzo y dejándose llevar en los últimos juegos, pero el tesón de Tu iba a provocar un cambio de escenario nada más empezar el segundo parcial. Variando más su revés con el añadido del cortado, Li Tu empezó a incomodar a un Alcaraz que iría viendo como la suma de errores no forzados aumentaba, así como el empate campaba en el marcador. Los juegos fueron marchando y en el séptimo, el flamante campeón de Roland Garros y Wimbledon lograría una rotura que, lejos de resultar balsámica, se mostraría como veneno para el murciano.

No era una gran versión la de Alcaraz en el segundo set, algo desordenado, y lo que quedaba de castillo acabó por derrumbarse justo después de lograr la ventaja preciada. Li Tu, agresivo y confiando en el 1% de probabilidad de victoria que le quedaba, quebró hasta en dos ocasiones a un perdido Carlos, que se hizo el harakiri en el segundo set y acabo cediéndoselo por 6-4 a un rival igual de atrevido que de acertado en este tramo.

Reacción de campeón y a 2ª ronda

El buen hacer de Tu iba a continuar en un tercer set que tardó en ver la mejor versión de Alcaraz. El murciano, que había salvado cuatro pelotas de set antes de caer en el segundo parcial, se lamentó tras no poder quebrar en dos ocasiones propicias a un Li Tu que sobrevivía con el apoyo del público, siempre del lado del débil. Estaba en apuros Carlos, pero afianzar su servicio le hizo soltarse con la derecha y desenquistar un revés que había perdido durante casi una hora. El break llegaba por fin con el 4-3 y, a partir de ahí, el monólogo del número 3 del ranking ATP rozó la matrícula hasta el cierre.

Con tres partidos de previa a sus espaldas y poco o nada acostumbrado a competir al mejor de cinco sets, Li Tu empezó a pagar el cansancio y cedió la iniciativa una y otra vez al tenista más peligroso del mundo cuando lleva la voz cantante. A los cuatro juegos consecutivos para cerrar por 6-3 el tercer set, Carlos Alcaraz sumó cinco más que le dejaron al borde de un triunfo que cerraría por 6-1 para entrar en la segunda ronda del US Open 2024.