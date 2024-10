Alcaraz ante el «privilegio» de jugar por última vez contra Nadal: «Voy a ir a por todas sin miedo»

Feliz por su primera victoria en Arabia, en el millonario torneo Six Kings Slam, Carlos Alcaraz analizó su victoria sobre Holger Rune, pero sobre todo, su enfrentamiento de este jueves ante Rafa Nadal. Será el último duelo entre los dos tenistas españoles más importantes, un regalo para el deporte de nuestro país, pero también un regalo para el mundo del deporte.

«Es genial jugar delante de todos vosotros y disfruto en esta pista», dijo Alcaraz para sacar los aplausos de un público de Arabia Saudí que no estaba acostumbrado a tener a los mejores tenistas del mundo. «Estas condiciones tienen truco para mí, la bola vuela y bota mucho. Al principio me ha costado restar, tenía que encontrar soluciones. Cuando he dado con ellas he jugado mejor, y creo que él lo ha pasado peor que yo», analizó un Alcaraz que explicó que sí que explicó que «mi tenis disfruta en esta pista».

El tenista español, que derrotó por la vía rápida a Rune (6-4 y 6-2), fue preguntado evidentemente por ese duelo ante Rafa Nadal de este jueves. «No sé si es un privilegio jugar contra él una vez más o si va a ser complicado para mí, pero intentaré disfrutar el compartir la pista con él», explicó el murciano.

Alcaraz reconoció que «es difícil para todos», que había y «hablado un poco» con Nadal en el hotel y sobre todo dejó clara su admiración por Rafa: «He visto los partidos de Rafa desde que empecé a jugar al tenis, me fijo en él, crecí con él siendo mi ídolo y todavía lo es. Es una pena que se retire del tenis, es una persona importante en mi vida y mi carrera. Fue una de las razones por las que quería ser tenista y que ahora se retire es duro para todos».

Alcaraz ante Nadal en Arabia Saudí

Eso sí, Alcaraz no entiende de amistades, como es lógico, cuando el partido empieza: «Mañana (por este jueves) voy a ir a por todas», dijo un sonriente Carlitos, que al comentarle el entrevistador que Nadal está a tope, entrenando muy bien, expresó nuevamente su gran respeto y cariño que tiene por Rafa: «No me sorprende que esté entrenando al 100%. Es una leyenda, no importa que se vaya a retirar del tenis».

«Quiero jugar buen tenis, intentaré jugar al mismo nivel que lo estoy haciendo, voy a ir a por todas sin miedo», añadió Alcaraz. A su vez, el murciano hizo también un breve resumen de su año tras este triunfo ante Rune en el Six Kings Slam: «Ha sido un gran año para mí, un poco montaña rusa, grandes torneos que he ganado y, a la vez, otros en los que no he jugado tan bien como quería. Me lo he pasado bien en cada torneo, he aprendido en todos y es genial luchar durante todo el año».