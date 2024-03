Alcaraz – Medevedev: horario y dónde ver la final de Indian Wells de tenis en directo y por TV

Carlos Alcaraz está a un paso de coronarse en el Masters 1.000 de Indian Wells 2024 por segundo año consecutivo. El tenista murciano superó a Jannik Sinner (1-6, 6-3 y 6-2) en un partido épico que tuvo de todo, ya que fue suspendido por la lluvia y tuvo que remontar para plantarse en el partido decisivo que se celebrará en California y en el que se tendrá que medir a un gigante y complicado rival como es el ruso Daniil Medvedev.

A lo largo del circuito de la ATP, el tenista murciano y el ruso se han enfrentado en cinco ocasiones, cayendo 3 del lado de Carlitos Alcaraz. Uno de esos triunfos del de El Palmar fue en la final del Masters 1.000 de Indian Wells del año pasado, torneo que quiere revalidar esta temporada también el español. Habrá que ver qué sucede este domingo en este apasionante duelo entre dos de los mejores del mundo.

A qué hora juega Carlos Alcaraz hoy

Carlos Alcaraz se medirá a Daniil Medvedev en el partido que corresponde a la gran final del Masters 1.000 de Indian Wells 2024. La ATP había programado este encuentro, el decisivo del torneo que se celebra en California, para este domingo 17 de marzo de 2024. Este choque entre el tenista murciano y el ruso comenzará a las 22:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que comience puntualmente y no haya ningún incidente que obligue a retrasar su hora de inicio, como tampoco problemas meteorológicos o que se repita el ataque de las abejas que ya vivimos hace unos días. Este duelo Carlos Alcaraz – Medvedev servirá para decidir quién de los dos se proclama campeón del conocido como quinto Grand Slam.

Cuándo juega Carlos Alcaraz la final de Indian Wells 2024

Carlos Alcaraz ha firmado un torneo impresionante en el Masters 1.000 de Indian Wells 2024, superando todo tipo de adversidades, como es la calidad de sus rivales, el ataque de miles de abejas y también a la lluvia. El murciano se ha plantado en la final de este campeonato que se está celebrando en California y al que llegaba como vigente campeón defendiendo el título y con la clara intención de revalidarlo. Cuando se conocieron los cuadros todos esperaban ver al de El Palmar pelear en la final ante Novak Djokovic, pero el serbio fue eliminado por el italiano Luca Nardi y unos días después Nole anunció que no participaría en el Masters 1.000 de Miami 2024. El número dos del ranking de la ATP ha conseguido ir cumpliendo su objetivo de ir pasando de ronda y ahora sólo le falta ganar la final, ya que por ahora no ha conseguido morder metal en lo que llevamos de año, aunque es cierto que ya hace dos semanas ganó el The Neflix Slam frente a Rafa Nadal. Ahora, su último obstáculo para la gloria es Daniil Medvedev.

Dónde ver a Carlos Alcaraz contra Medvedev en vivo hoy

El Masters 1.000 de Indian Wells 2024 llega a su término y este domingo se celebrará la gran final. Los tenistas han ofrecido jornada tras jornada un espectáculo que ha estado a la altura de este torneo al que muchos consideran el quinto Grand Slam aunque no tiene esta categoría oficialmente. El murciano buscará revalidar el título, ya que existe esta maldición que al vigente campeón le cuesta mucho repetir la victoria, pero ahora el número dos del ranking de la ATP está a un solo paso de sumar su segundo trofeo de manera consecutiva en California. El tenista de El Palmar arrancó eliminando en segunda ronda a Matteo Arnaldi con algunas dudas, pero a partir de la tercera ronda prácticamente no ha habido rival para él. Félix Auger-Aliassime fue el siguiente en caer y en los octavos de final se deshizo del húngaro Fábián Marozsán. En los cuartos se tomó la revancha frente a Alexander Zverev, su verdugo en el Open de Australia y ahora en las semifinales superó a Jannik Sinner.

Movistar+ fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos de emisión en nuestro país de este Masters 1.000 de Indian Wells 2024, por lo que todos los partidos, y este Carlos Alcaraz – Daniil Medvedev correspondiente a la final se podrá ver en directo por televisión a través de Vamos, Movistar+ o Movistar Deportes, siendo este último de pago, al que habrá que estar suscrito para poder acceder a él. Además, todos los amantes de este deporte y los seguidores de Carlos Alcaraz también podrán ver este duelo entre el español y el ruso en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Movistar+, que está disponible en dispositivos como móviles, ordenadores, tablets y smarts TVs. Por otro lado, en la web de OKDIARIO te contaremos la mejor información previa a esta final, como la narración en directo juego a juego de este apasionante choque Carlos Alcaraz – Medvedev, al igual que la crónica del encuentro y las mejores reacciones que se produzcan una vez que acabe este choque en California.