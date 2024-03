El cambio de estrategia de Alcaraz para derrocar al imbatido Sinner: «Es el mejor del mundo»

El partido de lo que va de año se disputa en el Masters 1000 de Indian Wells y, por primera vez en mucho tiempo, no tiene entre sus contendientes a Novak Djokovic o a Rafa Nadal. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner representan el presente y el futuro del tenis, hasta el punto de que su cruce no necesita siquiera de darse en una final para convertirse en el Día D de un torneo. Tampoco se limita el duelo al propio partido, si no que ya ha comenzado antes, y Alcaraz destaca por virar su estrategia en la previa en busca de trasladar la presión al imbatido Sinner.

Si por algo ha destacado Carlos Alcaraz más allá de por sus cualidades tenísticas tangibles, es por su ambición. El murciano no escondió que quería ser número uno, y lo logró. Tampoco que quería coronarse en Wimbledon y derrotar en una final de Grand Slam a Novak Djokovic, y también lo consiguió. Sin embargo, por primera vez desde que está en la élite, Carlitos debe enfrentar a una situación adversa para volver a ser el mejor, y la fórmula a seguir pasa por reconocer la superioridad de su actual máximo rival en la pista.

Después de vencer a Alexander Zverev en un partido marcado por la invasión de abejas en Indian Wells, pero también por la exhibición de tenis de Alcaraz, el jugador español compareció en rueda de prensa ya conocedor de que Jannik Sinner sería su rival en semifinales. Ahí, todo lo que en otras ocasiones había sido seguridad plena en sí mismo se tornó en un discurso dubitativo y dejando la presión a su rival, que no conoce la derrota en 2024.

«Sinceramente, no sé cómo voy a afrontar el partido. Ahora mismo él es el mejor jugador del mundo, sin dudas», comentó Alcaraz, al ser preguntado por el duelo ante Jannik Sinner que para muchos será el que se repita en los próximos años con el número uno en juego. «Escuché algunas declaraciones de Tommy Paul que me resultaron muy graciosas, diciendo que Jannik está jugando desnudo. Está jugando increíble, sin derrotas en 2024», completaba un sonriente Carlos Alcaraz, consciente de que su plan más beneficioso actualmente es ir de tapado.

Como es habitual antes de los grandes partidos, Alcaraz se deshizo en elogios hacia su rival, con el añadido de reconocer que su estrategia debe cambiar para poder volver a ganar a Sinner. «Disfruto mucho viéndole jugar. Va a ser un duelo muy difícil, un gran desafío para mí, para ver cuál es mi nivel. Perdí mis últimos dos partidos frente a él, así que tengo que ajustar un poco mi juego, veremos qué tal se da. Va a ser el partido más difícil que voy a jugar en lo que llevamos de año», afirmaba el vigente campeón de Indian Wells.

Sinner invicto en 2024 y con la presión de su lado

Alcaraz no miente y es que, resultados en la mano, Jannik Sinner es el auténtico dominador del tenis masculino en un comienzo de 2024 que está siendo el momento de su explosión definitiva. Hasta la fecha, los dos torneos que ha disputado el tenista italiano, el Open de Australia y el ATP 500 de Rotterdam, se han saldado con sendos títulos a su favor, mientras que en el Masters 1000 de Indian Wells va camino de engordar una cifra que ya ha cogido tintes históricos.

Por su parte, el comienzo de Alcaraz ha sido bastante peor, ya que suma tres derrotas –una por retirada– y no ha levantado ningún título aún en la temporada. Mientras Sinner suma 16 victorias consecutivas, Carlos está empezando a acelerar tras obtener malas sensaciones en sus primeros torneos. La presión aquí también está del lado de Jannik, que se juega, si gana en semifinales de Indian Wells, igualar la mejor marca de inicio de año de dos leyendas como Pete Sampras y Roger Federer, quienes pararon el contador en 17 triunfos en 1997 y 2018, respectivamente.

El nº2 en juego en el Alcaraz – Sinner

Además del pase a la final del Masters 1000 de Indian Wells y el propio triunfo en el noveno partido entre ambos (4-4 en el head to head), en el Alcaraz – Sinner que se disputará este sábado está en juego el segundo puesto en el ranking ATP.

El meteórico comienzo de temporada de Jannik Sinner le ha valido para recortar y mucho los puntos que tenía Alcaraz de ventaja en la clasificación, hasta el punto de haberle adelantado ya en el ranking virtual, toda vez que Carlitos defiende los 1.000 puntos del ganador del Masters 1000 de Indian Wells 2023. La diferencia es mínima, hasta el punto de que el tenista que se lleve el gato al agua, saldrá de Indian Wells con el número dos del ranking ATP debajo del brazo, sumando otro aliciente al partidazo.