Carlos Alcaraz juega su primer torneo de 2023 en un lugar en el que le han recibido como si estuviera en su propia casa. Buenos Aires fue la ciudad elegida, tras la ausencia en el Open de Australia, para que el tenista de El Palmar disputara sus primeros minutos, juegos y sets en cancha en un año en el que debe confirmarse entre los mejores tenistas del mundo. Se esperaba un buen recibimiento para Alcaraz en el Argentina Open pero las expectativas se han visto superadas dentro de un cuadro repleto de tenistas locales, pero en el que Carlitos es el gran ídolo.

Los entrenamientos previos al debut de Alcaraz, en segunda ronda del Argentina Open, ya dejaron entrever que el público albiceleste estaba volcado con las evoluciones de la actual número dos del ranking ATP. Gran afluencia en las sesiones, los incondicionales pidiendo autógrafos y algunos cánticos que empezaban a tomar forma en favor del español. Todo ello se vería multiplicado en su debut.

Las gradas de la pista central del complejo de Buenos Aires, denominada Guillermo Vilas en honor al gran tenista argentino, estuvieron abarrotadas durante el encuentro de segunda ronda que midió a Carlos Alcaraz con el serbio Laslo Djere. Carlitos pudo disfrutar del apoyo de una hinchada siempre ruidosa y llamativa y que, incluso entonó cánticos en su favor en la presentación y durante las dos horas que duró el encuentro. Por consiguiente, los aficionados contaron con un papel importante en un encuentro que se complicó para Alcaraz al ceder el segundo set, pero que en el tercero pudo sacar de nuevo su mejor versión para celebrar el pase a los cuartos de final en Buenos Aires, junto con una grada que si no gana un tenista local le quiere levantando el título el próximo domingo y lo está demostrando día tras día.

El próximo compromiso de Carlos Alcaraz en el Argentina Open se dará el viernes y curiosamente contra otro tenista serbio. El veterano Dusan Lajovic, verdugo de dos tenistas argentinos – Sebastián Báez y Camilo Ugo Carabelli– en las rondas anteriores, será el próximo escollo contra el que Carlos deberá medirse en su camino hacia el título en el torneo de categoría ATP 250. No caben prácticamente dudas de que la hinchada argentina estará del lado de Alcaraz, uno de los tenistas con ranking más alto que ha visitado territorio argentino en los últimos tiempos y que cuya espectacularidad en el juego ha deparado una conexión muy especial que puede llevarle en volandas hacia el título.

Alcaraz, agradecido a la afición

Carlitos compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa, después de su victoria ante Djere, y quiso dar las gracias al público por el apoyo incondicional mostrado durante el encuentro. «Para mí es un placer vivir esto en Argentina. Me esperaba cariño, pero no tanto. Era mi primer partido, mi primera ronda y la verdad es que me he sentido como en casa. Se agradece y me ha ayudado mucho a la vuelta de la competición tener este cariño de la gente».

Sin embargo, Alcaraz no busca dar falsas esperanzas a la hinchada y deja en el aire su participación en el Argentina Open en 2024, cuando puede pasar a una categoría superior y ser un ATP 500. «Aunque el torneo pase a ser un 500 está muy pegado a Australia y depende del calendario. No puedo saber si voy a volver, pero la estancia está siendo maravillosa, me está encantando y lo voy a tener en cuenta», afirmó el principal favorito a la victoria en Buenos Aires.