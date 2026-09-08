Alcaraz ‘contra’ Estados Unidos en el US Open: Tommy Paul, Shelton y Michelsen o Tiafoe

Es Alcaraz contra el mundo en este US Open. Apenas suma cuatro partidos en sus piernas después de 139 días sin competir por lesión y ya se ha convertido en el rival a batir. Tras tres triunfos medidos con cautela, llegaron las curvas contra el tenista local Tommy Paul y se creció. Ni físico acartonado, ni fantasmas. Nada. Mucho talento y mucho trabajo, tanto suyo como de su equipo. El camino de Alcaraz hacia la final está lleno de sueños americanos.

Viene de convertir en pesadilla el de Tommy Paul en octavos de final y ahora debe triturar en cuartos el de otro estadounidense, Ben Shelton. El partido está fijado para el martes, no antes de las 20:30 horas en Nueva York, las 02:30 en España. Una noche que busca ser encerrona para Carlitos. Ante un rival potente, local y que conecta con la grada. Se espera un escenario inflamable pese al existente respeto del aficionado estadounidense hacia Carlos Alcaraz.

«Es un jugador muy potente. Creo que utiliza mucho al público y siente el apoyo de la gente, especialmente cuando juega aquí, en casa. Estoy ilusionado por jugar los cuartos de final contra cualquiera de los dos. Tengo que estar preparado, voy a ver el partido y estaré listo», analizó. El estadounidense no le ha ganado nunca. Los tres enfrentamientos han caído del lado del español. Este martes será el cuarto.

Su siguiente parada, en caso de realizar el trasbordo al rendir a Shelton, será con total seguridad otro estadounidense, pues se enfrentan Michelsen y Tiafoe por el mismo lado del cuadro de Alcaraz. Lo que desembocaría, de nuevo, en partido contra un tenista local y con la grada a su favor. Y como no hay dos sin tres, tiene otro tenista estadounidense, Tien, que cohabita en la parte contraria del cuadro y podría llegar a la final. Rocambolesca, pero opción al fin y al cabo.

Alcaraz ya ha despegado

El triunfo contra Tommy Paul supuso un punto de inflexión por el qué y el cómo. Por acceder a cuartos de final tras doblegar a un hueso como el estadounidense, aunque no tuvo su mejor día, y por la superioridad con la que lo consiguió. Supera la primera ronda de la segunda semana del torneo, el ecuador del campeonato, con nota. Si había alguna barrera física, ni rastro de ella. Sobresaliente estado de forma y notables sensaciones tenísticas.

«Estoy muy feliz de ver mi nivel. La nota es alta, un notable de momento, tanto al torneo como al día de hoy. Hay cosas que puedo mejorar y sentirme más cómodo cuando llegue el momento. Al principio del torneo no venía con expectativas, solo a ver cómo reaccionaba mi cuerpo y la muñeca. Quería disfrutar de volver a la competición, pero sigo con la misma mentalidad de saber que cada vez que salto a pista es un regalo. Sigo en mis trece de no saber cuándo va a ser mi último día. ¿Próximo rival? Quien se me ponga por delante», explicó.