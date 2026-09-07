Alcaraz rompe la barrera y se libera en el US Open: «¿Rival en cuartos? Quien se me ponga por delante»

Todo sigue igual. ¿Alcaraz ha estado cuatro meses sin competir? A tenor de su rendimiento, nadie lo diría. Tommy Paul tampoco se lo explica. Resopló al tiempo que los aplausos se van para Alcaraz. Es la imagen de un partido que el murciano se embolsa (6-4, 6-3, 6-4) exhibiendo superioridad. Llegaron las primeras curvas y se creció. Ni físico acartonado, ni fantasmas. Nada. Mucho talento y mucho trabajo, tanto suyo como de su equipo. El calendario del US Open ya se adentra en la segunda semana con Alcaraz

«Estoy muy feliz de ver mi nivel. La nota es alta, un notable de momento, tanto al torneo como al día de hoy. Hay cosas que puedo mejorar y sentirme más cómodo cuando llegue el momento. Al principio del torneo no venía con expectativas, solo a ver cómo reaccionaba mi cuerpo y la muñeca. Quería disfrutar de volver a la competición, pero sigo con la misma mentalidad de saber que cada vez que salto a pista es un regalo. Sigo en mis trece de no saber cuándo va a ser mi último día. ¿Próximo rival? Quien se me ponga por delante», explicó.

El triunfo contra Tommy Paul supuso un punto de inflexión por el qué y el cómo. Por acceder a cuartos de final tras doblegar a un hueso como el estadounidense, aunque no tuvo su mejor día, y por la superioridad con la que lo consiguió. Supera la primera ronda de la segunda semana del torneo, el ecuador del campeonato, con nota. Si había alguna barrera física, ni rastro de ella. Sobresaliente estado de forma y notables sensaciones tenísticas.

Llegó a Nueva York con la intención de buscar la reacción de su cuerpo a la competición y ya está a tres partidos de despedirse con el trofeo bajo el brazo. Cuando no tienes buen feeling en un golpe, intentamos seguir adelante. Si es el saque, el revés o la derecha… Tenemos la confianza de que, si seguimos intentándolo, aunque falle, sabemos que saldrá adelante. Es algo que hemos ido aprendiendo con el paso del tiempo, no ha sido fácil. Siempre intentamos llegar a situaciones positivas», explicó Alcaraz.

El murciano se enfrentará a Shelton por un puesto en semifinales. «Es un jugador muy potente. Creo que utiliza mucho al público y siente el apoyo de la gente, especialmente cuando juega aquí, en casa. Estoy ilusionado por jugar los cuartos de final contra cualquiera de los dos. Tengo que estar preparado, voy a ver el partido y estaré listo», analizó. El estadounidense no le ha ganado nunca. Los tres enfrentamientos han caído del lado del español. Este martes será el cuarto.