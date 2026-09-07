Alcaraz saca su versión ‘Son Goku’: «Estoy muy contento con mi nivel, confiaba en poder jugar así»

Llegaron las primeras curvas y Alcaraz se creció. Ni físico acartonado, ni fantasmas. Nada. Mucho talento y mucho trabajo. Ha disputado cuatro partidos y ya ha sumado ritmo y confianza a sus golpeos. Pone el broche con cambio de celebración, pero mismo destinatario. Cambia el arco por el gesto de fusión de la serie Dragon Ball mientras sus hermanos sonríen. Alcaraz ya está en cuartos de final, a tres partidos de revalidar su corona después de cuatro meses sin competir. Han leído bien. Trabajazo suyo y de su equipo. Y eso que la empresa no era sencilla ni meses atrás ni este domingo ante Tommy Paul, al que derrotó (6-4, 6-3, 6-4) en una exhibición de superioridad.

«Estoy muy contento de ver dónde está mi nivel ahora mismo. Confío en poder jugar así. Ganarle a Tommy Paul siempre es una gran retroalimentación para ver dónde estás, y estoy muy contento con todo lo que hice hoy. Creo que resté bastante bien. Entendí muy bien el juego de hoy, lo que tenía que hacer en cada momento, usando las cosas correctas en cada momento. Así que estoy muy contento. Espero seguir así. Sí, tuve que ser exigente conmigo mismo y, de nuevo, decir que los saques pueden ser mejores, pero estoy contento y voy a disfrutar este momento, sin duda, explicó el murciano.

Alcaraz explicó el motivo por el que se fue a entrenar después de su partido contra Wu. «Es muy importante cómo te vas a la cama, me refiero a las sensaciones. Cuando ganas el partido, o especialmente cuando ganas pero sientes que no le has estado pegando bien a la bola, es mejor volver a la pista de entrenamiento y golpear durante 5 o 10 minutos para pegarle a la bola cuando no estás nervioso ni pensando en nada más, simplemente pegarle a la bola y marcharte del recinto con una buena sensación de golpeo de cara a la siguiente ronda. Eso es lo que sentí el otro día. Me fui feliz con mis sensaciones al salir de la pista de entrenamiento. Y al venir hoy aquí, creo que todo el mundo ha visto la diferencia en mi derecha.

En la siguiente ronda se enfrentará al ganador del duelo entre Shelton y Tsitsipas. «Tsitsipas está recuperando la confianza. Es un jugador muy peligroso cuando está a su mejor nivel. Tiene gran derecha y gran movilidad. Así que va a ser complicado si me toca jugar contra él. Si es Shelton, es un jugador muy potente. Creo que sabe usar al público, a la gente que lo apoya, especialmente cuando juega aquí en casa. Me ilusiona mucho jugar los cuartos de final, sea contra uno o contra el otro. Así que tengo que estar listo. Voy a ver el partido y estaré preparado para ello», finalizó Alcaraz.