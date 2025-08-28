Alcaraz arrasa y luego bromea: «Lo siento por la gente… cuanto menos tiempo pase en pista, mejor»

El golf volvió a estar presente en la Arthur Ashe. De nuevo el swing de Alcaraz presidió la celebración de una victoria en el US Open. Esta vez tras arrollar primero y preguntar después a Bellucci. Dirección a la tercera ronda del torneo, Alcaraz firmó un monólogo inquebrantable y libre de desconexiones. Nada de relajos ni concesiones pese a la inercia. Sólo cuatro juegos se apuntó Bellucci en todo el partido.

Únicamente bajó el pulso en el último set, aunque redujo lo justo como para evitar la rebelión de su rival. Ahorró algo de batería, que no viene mal en la carrera de fondo que supone el US Open. «Lo siento por la gente, pero tengo que hacer mi trabajo. Es sesión de noche, cuanto menos tiempo pase en pista, mejor. Así me voy pronto a la cama y estoy fresco para la siguiente ronda. Cada vez que salgo a pista trato de hacerlo lo más corto posible, estoy feliz de que hoy haya sido así», dijo entre risas.

Fue el mejor Alcaraz del año, tal vez el de mejor de siempre. Su derecha echaba humo, su revés no fallaba y la dejada, milimétrica, pica y de qué manera en las piernas de Bellucci. Las cosas fueron demasiado rápido para él. Su actitud fue impecable, sin ápice de la desgana ni el derrotismo que genera ser sometido permanentemente. Gritaba y se animaba con cualquier punto que se apuntaba, pero no fue suficiente.

«He jugado genial, la verdad. Me he sentido bien desde la primera a la última bola. Conozco el nivel de Bellucci y sé que hoy no ha sido su mejor día. He tratado de aprovechar sus errores y imprimir un buen ritmo. Hay alguna cosa que tengo que mejorar, con la que no me he sentido demasiado bien, pero en general ha sido una muy buena actuación», analizó sobre su puesta en escena ante el italiano.

Su victoria contra el italiano se queda como la segunda más abultada de su carrera deportiva. gana con autoridad y manda un mensaje al resto de raquetas, especialmente a una, también italiana. Su candidatura al número uno del mundo cada vez cobra más fuerza, le basta con mejorar lo que haga Sinner para quitarle la corona. Depende de sí mismo. Si gana el torneo, volverá a la cima del tenis. Y en el lugar donde lo alcanzó por primera vez en su carrera.