Alcaraz da a Opelka de su propia medicina: pleno de puntos al saque en el primer set

El sorteo gritaba peligro y encendía la luz de alerta desde que salió el nombre de Opelka emparejado con el de Alcaraz. Su saque le convierte en una piedra de la que nadie se queja, pero que todo el mundo quiere evitar. El gigantón estadounidense, 2,11 metros de altura, golpea la bola muy arriba y llega a alcanzar los 239 km/h con su servicio. Por no hablar de que promedia 17 aces por partido y roza los 4.000 en toda su carrera.

Carlitos se enfrentaba a una catapulta humana a la que, para más inri, la pista dura sienta como anillo al dedo. Opelka le ofreció un duelo a servicios y Carlitos, amigo de los desafíos, aceptó y convirtió la que es virtud del estadounidense acabó siendo su vicio. Alcaraz cerró la primera manga de manera perfecta al servicio, con el 100% de los puntos ganados con su saque. Impecable.

Hubo que esperar hasta el inicio del segundo set para ver a Opelka ganar un punto al resto. Bien se merecía el vocerío de la grada. ‘Sólo’ había necesitado 22 oportunidades. Las 21 anteriores cayeron del lado del murciano, que ganó en blanco todos los juegos del primer set con su servicio. El cañón era él. Los juegos duraron de media un minuto y diez segundos cuando Alcaraz sacaba, por los más de cuatro cuando lo hacía Opelka.

¿Sorprendido? Únicamente él sabe la respuesta, pero la puesta en escena fue cristalina, como las estadísticas globales del partido. Alcaraz ganó el 86% de los puntos que jugó con primer servicio y el 65% cuando lo hizo con segundos. Por el 75% y 41% respectivamente de Opelka. El cañón del estadounidense fue maniatado por los cañonazos del español. Además, cometió casi los mismos aces (14) que dobles faltas (9). Alcaraz mostró solidez y el arma de su rival se quedó sin munición.

«De este día es muy difícil coger un buen feedback de cara a lo que tengo que mejorar. Hemos intentado estar lo más concentrados posible, en el resto y en el saque, que pienso que hoy han sido las mejores armas y la clave. Vamos a intentar seguir poniendo horas en pista e ir cogiendo una buena sensación, pero la verdad es que de hoy saco poco en claro sobre lo que tengo que mejorar», explicó el murciano tras su victoria.