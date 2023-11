Alberto Moleiro: «Tendré que hacerme un nombre para que no me comparen más con Pedri»

Alberto Moleiro (20 años, Santa Cruz de Tenerife) es una de las grandes joyas del fútbol español. Hace dos años, su nombre salió a la palestra del fútbol nacional, y grandes equipos como Barcelona o Real Madrid se interesaron en él. Tras muchos meses de trabajo, y con una lesión de por medio, Moleiro ha necesitado solamente 121 minutos para marcar su primer gol en Primera División. Ahora recibe su segunda llamada con la selección española sub-21 y la acoge con ilusión y humildad. Alberto Moleiro atiende a OKDIARIO desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Un talento en crecimiento, que desde siempre han comparado con Pedri en Las Palmas.

Pregunta.- ¿Cómo afronta estos dos compromisos con la sub-21 frente a Hungría y Bélgica?

Respuesta.- La verdad que necesitamos los seis puntos, llevárnoslo para casa y así clasificarnos para el Europeo. Ese es el objetivo.

P.- La temporada pasada vino convocada por primera vez. Esta es la segunda. ¿Cómo afronta la llamada?

R.- Con mucha ilusión. Encima estuve dos meses parado y viendo a los chicos por la tele y tenía ganas de estar aquí ya con ellos.

P.- ¿Qué tal el recibimiento de los compañeros?

R.- Muy bien. La verdad que conocía a la mayoría. Y con Santi pues genial, la verdad.

P.- ¿Hay algún jugador que le haya sorprendido?

R.- Sí, sobre todo Gabri Veiga. Bueno, todos en verdad, todos son muy buenos y. Pero Gabri tiene un nivel increíble.

P.- ¿Cómo está marchando la temporada para usted con la UD Las Palmas? ¿Cómo vivió la lesión de los primeros meses?

R.- La verdad es que es un proceso lento, sobre todo al principio. Y ya cuando parecía que iba a entrar, pues recaí de la lesión y estuve otras cuatro semanas parado. Y bueno, la verdad que es un proceso duro, sobre todo mentalmente, pero te hace más fuerte y con más ganas de volver y de estar aquí con los chicos.

P.- En 121 minutos en Primera División logró su primer gol…

R.- Bueno, la verdad es que me quité un peso de encima y estoy que muy contento de meter mi primer gol. Encima estuve toda la temporada pasada sin meter y fue como un peso de encima y ya ahora veré la portería más grande.

P.- ¿Le llegaron muchas felicitaciones tras su primer gol?

R.- Sí, la verdad que sí, sobre todo mi familia y mis amigos, pues siempre me escriben y se lo agradezco mucho.

P.- ¿Qué le dice García Pimienta?

R.- Pimienta es un técnico increíble y yo tengo una confianza en él y él en mí también muy buena. Y la verdad que él me la demuestra y me dice que juegue como sé, que intente cosas y que me atreva. Y la verdad que le estoy muy agradecido.

P.- Las Palmas le ganó al Atlético de Madrid. Usted fue titular. ¿Cómo vivió ese gran logro?

R.- Ese partido fue mágico. Además fue mi primer partido como titular. Tuve la suerte de disfrutar el partido, unos 60 minutos. Muy contento y super contento en el campo con los compañeros.

P.- Se le compara mucho con Pedri. ¿Le gusta?

R.- Sí, sobre todo al principio, cuando empecé a asomar la cabeza en el mundo profesional. Es verdad que me comparaban, no sé si por lo físico o por qué. Pero bueno, si me comparaban bastante con él. Y bueno, yo orgulloso de que me comparen con un jugador de talla mundial como es Pedri y encima es amigo mío. Entonces yo encantado y bueno, tendré que hacerme un nombre en el campo para que no me comparen más con él.

P.- El pasado verano compartió entrenamiento con Pedri en Tenerife.

R.- Fue que un día coincidimos en un campo de entrenamiento y estuvimos ahí, nos echamos una foto y estuvimos hablando un rato. Pero bueno, él entrenó aparte. Entrenamos distinto. Pero coincidimos y estuvimos hablando un rato, y nos echamos unas risas ahí. Es un gran amigo.

P.- ¿Habláis entre partidos usted y Pedri?

R.- Sí, a veces nos felicitamos y tenemos una buena relación. Pero bueno, muy contento de lo que le está pasando, ahora que está de vuelta y con ganas de también de enfrentarme a él.

P.- ¿Cómo ve a Pedri?

R.- Pues la verdad que muy bien. Sobre todo ahora que volvió. Me alegré mucho. Es verdad que ha tenido muchas lesiones, pero bueno, esto es parte del fútbol y llegará un momento que se recupere, que encuentre la manera para no lesionarse. Y bueno, yo encantado, porque yo creo que el fútbol español necesita a Pedri, que es un jugador increíble y yo creo que nos va a dar mucho de aquí a unos años. Es presente y futuro.

P.- Hace dos años sale su nombre a la palestra del fútbol nacional. Con la lesión «desapareció» y ahora ha vuelto. ¿Cómo lleva eso?

R.- Es como un contraste porque pasas de todo a nada y eso la verdad que cuando no hablaban de ti, pues si es verdad que te das cuenta de cómo es el fútbol y que es el presente. Estoy muy tranquilo porque mi familia es de tener los pies en el suelo cuando se habla mucho y cuando no se habla nada pues a seguir trabajando ahí. Con humildad.

P.- Hace dos años el Barcelona llamó a su puerta. ¿Se vio en algún momento en el Barça?

R.- Es verdad que mi representante me comentó algo de eso, pero yo estaba centrado en Las Palmas a muerte. Renové con ellos y muy contento de estar en un equipo grande como Las Palmas.

P.- ¿Qué ocurre con el Barcelona que va a por todos los jóvenes y talentosos canarios?

R.- (risas) Hay que seguir trabajando para algún día… no se sabe.

P.- ¿Le llena de orgullo que equipos como Barcelona o Real Madrid estén interesados en usted?

R.- Claro, porque eso significa que haces las cosas bien. Si hay interés significa que lo que estás haciendo en el campo es bueno y hay que seguir así. Hay que seguir en la misma línea y sin pensar en eso. Yo muchas veces ni leo ni me gusta que me manden nada. Yo juego y ya está. Para disfrutar.

P.- Focalizado en la temporada con Las Palmas.

R.- Con muchas ganas en esta temporada, que es mi primera en Pirmera División. Con ganas de jugar, de divertirme y de demostrar mi fútbol, que al fin y al cabo es para lo que llevo trabajando desde niño.

P.- Y en la selección, con ganas de dar los mismos pasos que Pedri…

R.- Claro, al final yo creo que todos los que estamos aquí en la sub 21 queremos aspirar a lo más alto y lo más alto de la selección española es la absoluta. Quién sabe si en unos años, pues Eurocopa o Mundial, lo que sea. Ese es el sueño que siempre he tenido, así que ojalá.

P.- Luis de la Fuente también ha hablado muy bien de usted. ¿Se ve con posibilidades de ir a la Eurocopa del próximo verano con la absoluta si hace una buena temporada con Las Palmas?

R.- Todo pasa por eso, por hacer un buen año, por hacer goles, asistencias y ayudar al equipo. Que el equipo está arriba también ayuda mucho. Y bueno, ojalá que algún día se pueda dar. Quién sabe si la Eurocopa al corto plazo o más a largo plazo, pero ojalá, ojalá que se pueda dar. La verdad.