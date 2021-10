Ansu Fati sigue tocado tras el Clásico. El delantero azulgrana fue tratado al abandonar el terreno de juego por molestias en la otra rodilla -no en la que fue operado- y éstas no han desaparecido por el momento. El Barcelona lo ha confirmado a través de un comunicado, señalando los problemas que sufre el 10 y que no estará listo para disputar el próximo partido de la Liga Santander ante el Rayo Vallecano.

«El jugador del primer equipo Ansu Fati tiene unas molestias en la rodilla derecha. Es baja y la evolución marcará su disponibilidad», rezaba el comunicado del Barcelona lanzado este miércoles a primera hora de la mañana, advirtiendo de la ausencia del delantero para el encuentro que tiene el equipo azulgrana ante el Rayo Vallecano (miércoles 27, 19:00 horas).

El jugador no tuvo su día en el Clásico, donde tuvo una actuación discreta y se vio claramente superado por Vinicius Junior, en el que fue considerado el duelo de los herederos. El delantero azulgrana buscó sus oportunidades pero no pudo brillar en el Camp Nou y terminó abandonando el césped en el minuto 73 para dar entrada a Kun Agüero. Ya en el banquillo saltaron las alarmas cuando las cámaras enfocaron al delantero, que estaba siendo atendido por molestias en su rodilla.

‼ COMUNICADO MÉDICO El jugador del primer equipo Ansu Fati tiene unas molestias en la rodilla derecha. Es baja y la evolución marcará su disponibilidad pic.twitter.com/TIfcUfYEuy — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 27, 2021

Depay, Coutinho y Agüero como únicos delanteros

Tres días después de aquel encuentro, las molestias persisten y se ha decidido que el delantero para por precaución. Ronald Koeman no podrá contar, por tanto, con Ansu Fati para el partido ante el Rayo Vallecano de este miércoles. Ya en la rueda de prensa posterior al Clásico, el técnico azulgrana se refirió al estado físico de su delantero, aunque en ese momento le restó importancia. «Ansu tiene pequeñas molestias, pero no parece nada grave. Le toca descansar», dijo Koeman.

El Barcelona viajará a Madrid con sólo tres delanteros disponibles, tras la baja de Ansu Fati: Depay, Coutinho y Agüero. El 10 azulgrana se suma al resto de bajas con las que cuenta el equipo de Ronald Koeman: Pedri, Dembélé, Frenkie de Jong, Braithwaite y Araujo.