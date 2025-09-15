Aitana Bonmatí comentará el Mundial de fútbol masculino tras ignorar al de clubes

La estrella del FC Barcelona femenino y de la selección española, Aitana Bonmatí, comentará el próximo verano en televisión el Mundial de fútbol masculino. La doble ganadora del Balón de Oro lo hará en uno de los países anfitriones, con la empresa mexicana Televisa. Aitana será una de las encargadas de analizar al equipo que dirige Luis de la Fuente, que se postula como uno de los principales favoritos a levantar el título el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La ’14’ del Barça tendrá que poner sus ojos en el Mundial de selecciones, después de que hace unos meses despreciara al Mundial de Clubes. «Sé que se está jugando, pero no he visto nada. Encima no juega el Barça, entonces para qué mirarlo», declaró antes de la Eurocopa femenina del pasado julio. Un torneo en el que España cayó en la tanda de penaltis de la final ante Inglaterra, lo que supuso la destitución de la seleccionadora Montse Tomé.

Aitana Bonmatí aprovechará un verano de 2026 sin apenas compromisos de selecciones para comentar el Mundial en la televisión mexicana. La noticia, adelantada por Culemanía, sitúa a la jugadora española como una de las estrellas del plantel de Televisa para la cita mundialista que se celebra entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Después de encadenar Mundial, Juegos Olímpicos y Eurocopa durante tres años, la selección española femenina no disputará un gran torneo este verano.

El gran inicio de Aitana Bonmatí

La jugadora culé ha querido quitarse el mal sabor de boca de la Eurocopa con un inicio de temporada estelar. En los tres primeros encuentros del FC Barcelona en la Liga F, Aitana Bonmatí ha sumado cinco tantos. Un promedio goleador que se sitúa muy por encima del habitual para la catalana, que en la última campaña liguera convirtió 12 goles en 26 partidos. El equipo culé, con Aitana a la cabeza, buscará acentuar su dominio en España y recuperar el trono europeo que perdió en manos del Arsenal en la última final de la Champions.

¿Qué no hay forma NORMAL de rematar el balón?

TRANQUILOS, QUE AITANA SE SACA UN GOLAZO DE LA CHISTERA👑#LigaFenDAZN ⚽ pic.twitter.com/bdPixNzcsh — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) September 12, 2025

En cuanto a la selección española, ahora al mando de Sonia Bermúdez, la posibilidad de volver a conquistar un título aparece en el horizonte próximo. La nueva seleccionadora se estrenará el próximo 24 de octubre ante Suecia en las semifinales de la UEFA Nations League. Se trata de una eliminatoria a ida y vuelta en el que el segundo y definitivo partido se disputará en tierras nórdicas. España buscará revalidar el título que consiguió en 2024 en la primera edición del torneo. Sus posibles rivales en una hipotética final son Alemania y Francia, a la que ya venció en la última.