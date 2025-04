La agencia de Jay-Z que lleva la carrera de Vinicius pesca a una perla de La Masía

Roc Nation Sports International, la agencia que lleva a jugadores como Vinicius, o también Endrick, ambos estrellas del Real Madrid, ha anunciado este lunes a una de las grandes perlas de La Masía. Ese es Marc Bernal. El joven mediocentro culé, actualmente en la fase final de su recuperación, ha cambiado de agencia y a partir de ahora será «socio» del astro brasileño. Su fundador es el conocido artista Jay-Z.

Por lo tanto, Vinicius y Marc Bernal compartirán agencia a partir de ahora. Es el primer jugador del Barcelona actual que ficha por Roc Nation. Un prometedor futbolista azulgrana de La Masía que debutó esta temporada con el primer equipo y que apunta a ser una de las grandes estrellas del cuadro blaugrana en el futuro. Chadi Riad, ahora en el Crystal Palace, también pertenece a esta agencia y pasó por la cantera culé.

«Bernal, un jugador zurdo versátil, posee un físico robusto y unas habilidades de pase excepcionales. Su potencial para tener un impacto significativo en el mundo del fútbol en los próximos años es innegable», señala Roc Nation sobre su último fichaje presentado por todo lo alto a través de sus redes sociales este lunes.

Así se define esta agencia en materia deportiva a través de su página web: «Roc Nation Sports, una subdivisión de Roc Nation, se lanzó en la primavera de 2013. La pasión de su fundador, Shawn ‘JAY-Z’ Carter, por los deportes dio origen a la formación natural de Roc Nation Sports, que apoya a los atletas de la misma manera que Roc Nation ha colaborado y defendido a los artistas de la industria musical durante años. Roc Nation Sports se centra en impulsar las carreras de los atletas a nivel mundial, tanto dentro como fuera del campo. Roc Nation Sports conceptualiza y ejecuta acuerdos de marketing y patrocinio, actividades de alcance comunitario, colaboraciones con organizaciones benéficas, relaciones con los medios y estrategia de marca. La plantilla de Roc Nation Sports incluye atletas de primer nivel como LaMelo Ball, Robinson Cano, Skylar Diggins-Smith, Kevin De Bruyne, Vini Jr., Rashod Bateman, Dez Bryant, Danny Green, Rudy Gay, Todd Gurley, Jaire Alexander y Ronnie Stanley».

Welcome to the family, Marc Bernal 💎 pic.twitter.com/jnYkZZnTEw

— Roc Nation Sports International (@RocNationSI) April 14, 2025