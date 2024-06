La afición del Espanyol explota contra RAC1 por una encuesta surrealista

El Espanyol disputa estos días el playoff de ascenso a Primera División y su afición explotó contra RAC1, la cadena de radio catalana, porque preguntó en sus redes sociales a sus seguidores si quieren que suba a Primera. En una pregunta en X (antiguo Twitter), la emisora catalana preguntó a los aficionados si querían que el Espanyol ascendiera, algo sorprendente siendo el único equipo catalán que está peleando por regresar a Primera, toda vez que sus rivales son el Sporting (con el que se mide este jueves en el RCD Stadium), Real Oviedo y Eibar.

Un año después de descender, el Espanyol finalizó en cuarto lugar en Segunda División, puesto que le dio acceso a estos playoffs. En la primera eliminatoria se está midiendo al Sporting de Gijón, al que ganó por 0-1 el pasado domingo en El Molinón. Este jueves se juega el encuentro de vuelta en Barcelona. Si supera este duelo, el conjunto perico se medirá o al Eibar o al Real Oviedo (este finalista de los playoffs se conocerá este miércoles) en la eliminatoria decisiva por subir a Primera.

Sin embargo, parece que en Cataluña o no quieren que suba el Espanyol o no se sienten muy cómodo con esta posibilidad. Así, RAC1 preguntó a los seguidores de sus redes sociales si quieren que suba el conjunto que entrena Manolo González. Cuesta creer que una pregunta así ocurriera con el Barcelona o con el Girona, los otros dos equipos principales de Cataluña en fútbol. Al menos no se preguntó por si querían que el Girona se clasificara para la Champions o no o por si preferían que el Barcelona ganara la Liga.

Este desprecio al Espanyol provocó una oleada de indignación entre la afición periquita, que puso varios mensajes criticando esta pregunta. En la votación, eso sí, al menos gana el ‘sí’ en este momento con un 61,4% que sí prefiere que el Espanyol ascienda a Primera División. Cabe recordar que este conjunto es uno de los históricos del fútbol español.

⚽ Vols que l’Espanyol torni a primera? — VERSIÓ RAC1 (@versiorac1) June 12, 2024

El Espanyol busca el ascenso

El Espanyol asaltó El Molinón y se llevó una victoria por la mínima ante el Sporting de Gijón en el primer envite de las semifinales del playoff de ascenso a Primera División. Los barceloneses encontraron el premio a su insistencia en un gol de Puado, que sirvió a los de Manolo González para dar el primer paso de cara a su vuelta a la máxima categoría.

Un gol de Puado a falta de tres minutos para el final del tiempo reglamentario dejó al Espanyol muy cerca de la última eliminatoria del playoff por el ascenso tras un partido de mucha lucha y varias ocasiones para ambas partes y que frustra las ilusiones de un Sporting que peleó sin acierto. A tres minutos del final, la grada de El Molinón se inundó de frustración después de un robo de balón en el centro del campo que Braithwaite metió en profundidad sobre la llegada de Puado. El jugador que dribló a Yáñez y marca a puerta vacía. Un gol que deja la eliminatoria muy en franquicia para los barceloneses, ya que obligan al Sporting a marcar dos goles en el campo del Espanyol que hoy se llevó una victoria que le pone pie y medio en la final.