Adolfo Abascal, campeón del Mutua Madrid Open Sub-16: «Mi ídolo es Nadal y sueño con ganar Roland Garros»

Después de que Casper Ruud se impusiera a Jack Draper y alzase el trofeo al cielo de Madrid, los vomitorios de la Caja Mágica se convirtieron en un sumidero de aficionados. Por ellos circulaban tras precintar el último día de tenis en la capital española. En las tripas de las instalaciones se detiene un chico joven, imberbe, con voluminoso trofeo que, sin embargo, no alcanza a tapar su orgullosa sonrisa. Atiende a OKDIARIO Adolfo Abascal, nuevo campeón del Mutua Madrid Open Sub-16.

Lo hace algo nervioso, pues es de sus primeras entrevistas. Se mueve a los lados mientras habla. «¿Lo he hecho bien?», pregunta a Marc, su entrenador, al terminar la conversación con este periódico. Este responde afirmativamente. Todo transcurre después de que un grupo de aficionadas le pidan una foto y quien escribe estas líneas se desempeñe de fotógrafo improvisado. Abascal posa gustosamente y comienza su charla con OKDIARIO.

«He tenido rivales muy duros y la verdad que la final me ha costado mucho». En ella ha batido a Alberto Pulido, su amigo y compañero en el centro de alto rendimiento TEC Carles Ferrer Salat. «Llevo un montón de tiempo entrenando con él. Nos tenemos cogido el truco, pero también nos ponemos más nerviosos», comenta el campeón del Mutua Madrid Open.

Adolfo Abascal nació en Alicante, con tres años se fue a vivir a Portugal, donde empezó a jugar al tenis y a los 14 fichó por el TEC. Lleva dos años independizado y formándose tanto tenísticamente como en valores. «El TEC no sólo me enseña la parte tenística, también me hacen ser consciente de la injusticias ecosociales del mundo. Yo soy un afortunado de estar donde estoy. Tengo mucha suerte porque he nacido en un país con oportunidades, pero hay que ayudar para que otros chicos tengan otras oportunidades, explica Adolfo Abascal.

En el TEC enseñan a los jugadores a ser conscientes de todo lo que pasa en el mundo y a concienciarse y sensibilizarse sobre ello. A medida que los tenistas van creciendo, van indagando e investigando sobre asuntos ecosociales. También tienen talleres durante la semana en los que van hablando varios temas para que sean jugadores con sensibilidad ecosocial. Luchan a favor de la igualdad y están concienciados con el reciclaje, uso de plásticos, cambio climático.

Todo ello combinado con la parte tenística. «Somos una gran familia y creo que tenemos uno de los mejores equipos de Europa y del mundo. Trabajamos con la ambición de crecer a nivel deportivo y social», explica Marc a este medio. Adolfo Abascal, en el ámbito tenístico, tiene claras sus metas. «Me gusta Rafa Nadal, ya no juega, pero me gustaba cómo luchaba los partidos hasta el final. Mi superficie preferida es la tierra batida y sueño con ganar el Masters 1.000 de Madrid y Roland Garros», zanja. Sólo el tiempo lo dirimirá.