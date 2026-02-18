Adidas lo ha vuelto a hacer y tiene las mejores zapatillas para correr en la ciudad: no vas a querer otras

Cuando parece que ya lo hemos visto todo en el mundo del running, Adidas vuelve a dar un golpe sobre la mesa. Esta vez lo hace con las zapatillas Adizero Adios Pro 4, un modelo pensado para quienes corren en la ciudad y quieren sentir que cada zancada cuenta. No se trata solo de unas deportivas rápidas, son de esas que te hacen mirar el reloj al terminar y sorprenderte de lo que has conseguido casi sin darte cuenta. Si corres por asfalto, carriles bici o aceras interminables, es muy probable que después de probarlas no cambies nunca.

Lo primero que notas al ponértelas es lo ligeras que son. Hablamos de unas zapatillas increíblemente livianas, pero sin esa sensación de fragilidad que a veces acompaña a los modelos más rápidos. Aquí hay equilibrio, una amortiguación generosa y una respuesta inmediata al apoyar el pie. La mediasuela incorpora la espuma Lightstrike Pro, conocida por ofrecer una pisada suave y al mismo tiempo con carácter. En ciudad, donde el suelo es duro y las piernas acumulan impacto kilómetro tras kilómetro, esa combinación se agradece muchísimo porque protege a la vez que impulsa.

Otro de los puntos fuertes está en las EnergyRods 2.0, unas varillas de carbono que recorren el interior de la zapatilla y que ayudan a que la transición sea más fluida y potente. Para entenderlo, el pie entra, apoya y sale disparado hacia delante con una sensación de continuidad muy marcada. Es especialmente notable cuando aumentas el ritmo o cuando quieres mantener una velocidad constante durante varios kilómetros. En esos momentos en los que normalmente empiezas a notar el cansancio, la zapatilla sigue respondiendo.

Las zapatillas Adidas perfectas para correr

El diseño también juega un papel importante. La parte superior está confeccionada con una malla técnica muy ligera que envuelve el pie con firmeza sin resultar agobiante. Se ajusta bien desde el primer momento y ofrece esa sensación de seguridad que necesitas cuando giras en una esquina, esquivas peatones o cambias de ritmo en plena recta. Además, la ventilación es más que correcta, algo fundamental si entrenas en primavera o verano, cuando el calor del asfalto se hace notar.

En cuanto a la suela, el agarre es otro de los aspectos que marcan la diferencia. La presencia del caucho Continental aporta tracción fiable incluso cuando el suelo está ligeramente húmedo. En ciudad no siempre corres sobre una superficie perfecta, pues hay pintura en los pasos de peatones, baldosas, tapas metálicas… Pero más allá de los datos técnicos, lo que realmente define a las Adizero Adios Pro 4 es la sensación general al correr.

Estéticamente mantienen ese aire moderno y deportivo que caracteriza a la línea Adizero. Son llamativas sin caer en lo exagerado y combinan bien tanto con equipaciones más técnicas como con un estilo más sencillo. Al final, en la ciudad también importa cómo te sientes llevando lo que llevas puesto, y en ese sentido cumplen con creces. Y en cuanto a su precio, se pueden comprar por 250 euros en la página web oficial de Adidas, aunque algunas tiendas y plataformas las ofrecen rebajadas en ciertos momentos, por lo que debes estar atento.