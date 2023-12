Pitbull se compra un equipo de MotoGP

El cantante Pitbull tendrá un equipo el próximo año en MotoGP. El artista, junto con el ex piloto de la NASCAR Justin Marks, estarán presentes en el próximo Mundial en el equipo Trackhouse Racing. Este llevará las Aprilia RS-GP que antes tenía CryptoData, que fue hace semanas expulsado de la máxima categoría del motociclismo.

Los pilotos Raúl Fernández y Miguel Oliveira serán los encargados de llevar las Aprilia del nuevo equipo de Pitbull, Trackhouse Racing, que fue presentado el pasado martes en Milan. En la presentación Justin Marks, estuvo acompañado en el escenario por el CEO de Aprilia Racing, Massimo Rivola, el director deportivo de Dorna Sports, Carlos Ezpeleta, y el director comercial de Dorna Sports, Dan Rossomondo.

«Unirse al Mundial de MotoGP es un momento muy emocionante para nuestra joven empresa. Trackhouse ha trabajado desde el primer día para reconocer oportunidades únicas y atractivas en el deporte del motor y poder expandirse a una serie global como MotoGP», dijo Justin Marks, fundador y propietario de Trackhouse Racing, que dirigirá los movimientos del nuevo equipo en el que estará el cantante Pitbull.

🇺🇸 @TrackhouseMoto is ready to switch gears and land in #MotoGP! 🆕@_moliveira88 and @25RaulFernandez will be lining up on the grid for the American outfit running Aprilia machinery ✅#HSIN pic.twitter.com/C8TDYa6x14

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) December 5, 2023