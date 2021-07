El protagonista de esta historia es Oli London, un youtuber británico de 31 años que ha decidido someterse a 18 cirugías para cumplir su sueño: ser coreano. Un proceso que ha durado ocho años y para el que ha invertido nada más y nada menos que 150.000 dólares, unos 126.000 euros al cambio. A través de sus redes sociales ha asegurado sentirse muy satisfecho con el resultado: «Me identifico como coreano, y ahora también me veo como coreano. Ya soy yo mismo».

Pero, ¿qué tipo de operaciones ha tenido que hacerse para tener rasgos coreanos? Cinco rinoplastias, contorno de la mandíbula, reducción de pómulos, reducción de pechos masculinos, liposucción y contorno de barbilla.

Tras las intervenciones, el youtuber británico dice parecerse al cantante del grupo BTS, Park Jimin. Señala que el camino que ha seguido no ha sido sencillo, pero considera que se trata de una gran solución para todos los que se sienten «atrapados en un cuerpo que no les pertenece».

Oli London se define como un ser no binario y transracial: «Ser transexual es lo mismo que ser transracial porque naces en el cuerpo equivocado». El género no binario es un concepto que se utiliza para para describir a una persona cuya identidad de género no es mujer ni hombre.

Ahora bien, no todo el mundo ha aplaudido el cambio del youtuber británico. Muchos usuarios en redes sociales creen que únicamente lo ha hecho para conseguir fama, mientras que otros apuntan a que la raza es algo heredado. Esto es, en ningún caso puede compararse con el género porque la raza no es una construcción social.

El caso del ‘Ken humano’

El del youtuber británico que se ha sometido a 18 intervenciones de cirugía estética para convertirse en coreano no es el único caso de este tipo.

El estadounidense Justin Jedlica, más conocido como el ‘Ken humano’, se ha sometido a nada más y nada menos que 1.000 operaciones para modificar tanto su rostro como su cuerpo. Desde que cumplió 18 años ha buscado la ‘perfección’ y se ha operado los pómulos, los labios, la nariz, los brazos, el abdomen…

En la última intervención le han introducido ocho implantes personalizados en volumen y forma en las piernas, cuatro en cada una. El ‘Ken humano’ ya tiene 23 implantes en su cuerpo.