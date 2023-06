Ya nada será como antes con el Stripping: el método viral para dejar tus sábanas y toallas como nuevas

¿Cuántas veces te has puesto ropa recién sacada de la lavadora o de la secadora y has notado que ha perdido suavidad o que incluso los colores ya no son igual de intensos? Es algo que ocurre además de forma especial con sábanas y toallas, que por mucho que las laves, es posible que notes que siguen teniendo un aspecto sucio y áspero. Entonces, ¿Te gustaría que recuperaran su color, su suavidad y su frescura? Entonces quizás te interese conocer el método stripping, el método viral para dejar tus sábanas y toallas como nuevas.

¿Qué es el método stripping?

El método stripping consiste en poner en remojo la ropa durante varias horas en una solución de agua caliente con bórax, carbonato de sodio y detergente. Estos ingredientes ayudan a eliminar los residuos de detergente, los minerales del agua dura, los aceites corporales y el suavizante de telas que se acumulan en la ropa con el tiempo y que la hacen perder su brillo y su tacto.

El resultado es sorprendente: el agua se vuelve marrón o gris por toda la suciedad que sale de la ropa, y las sábanas y toallas quedan más limpias, más claras y más esponjosas. El método stripping se ha popularizado gracias a los vídeos de TikTok (bajo el hasthag #laundrystripping), donde se pueden ver las impresionantes transformaciones de la ropa antes y después del proceso.

¿Cómo se hace el método stripping?

Si quieres probar el método stripping para lavar tu ropa, sigue estos pasos:

Necesitarás una bañera, un fregadero o un barreño grande donde puedas sumergir la ropa que quieres lavar. También necesitarás bórax (borato de sodio o tetraborato de sodio), carbonato de sodio y detergente de lavadora.

Llena el recipiente con agua caliente y añade una parte de bórax, una parte de carbonato de sodio y dos partes de detergente . Por ejemplo, para una bañera puedes usar ¼ de taza de bórax, ¼ de taza de carbonato de sodio y media taza de detergente. Mezcla bien el agua para disolver los polvos.

. Por ejemplo, para una bañera puedes usar ¼ de taza de bórax, ¼ de taza de carbonato de sodio y media taza de detergente. Mezcla bien el agua para disolver los polvos. Mete la ropa en el agua asegurándote de que quede completamente cubierta.

asegurándote de que quede completamente cubierta. Deja que se remoje durante cuatro o cinco horas , o hasta que el agua esté fría. Remueve el agua y la ropa de vez en cuando para ayudar a soltar la suciedad y la mugre de la tela.

, o hasta que el agua esté fría. Remueve el agua y la ropa de vez en cuando para ayudar a soltar la suciedad y la mugre de la tela. Saca la ropa del recipiente y escúrrela. Lávala en la lavadora usando un ciclo de enjuague sin detergente. Seca la ropa como lo harías normalmente y disfruta de tu ropa renovada.

¿Es eficaz el método stripping?

El método stripping es ideal para sábanas y toallas porque son artículos que se usan con frecuencia y que pueden recoger fácilmente una acumulación de aceites corporales y detergentes. Si tus toallas se sienten menos absorbentes de lo habitual, o si tus sábanas se ven un poco sucias, puede ser el momento de probar este método.

Sin embargo, ten cuidado con la ropa de colores porque el método stripping puede causar decoloración. También querrás evitar la ropa delicada como encajes o piezas bordadas. Además, la ropa no es un buen candidato para este método porque requiere agua caliente, así que revisa las etiquetas con atención antes de empezar.

El método stripping no es algo que debas hacer a menudo, sino solo cuando notes que tu ropa necesita una limpieza profunda. Con una buena rutina de lavado regular debería ser suficiente para mantener tu ropa en buen estado.

Cómo lavar bien la ropa sin recurrir al método stripping

Como hemos dicho, el método stripping puede ser útil en algunas ocasiones para lavar la ropa, pero si quieres conocer otras pautas de lavado doméstico y prevenir que se acumule la suciedad en las telas, sin tener que usar este método tienes estos otros consejos:

Usa detergente de limpieza profunda .

. No llenes demasiado la lavadora: las prendas necesitan espacio para agitarse, circular y limpiarse bien.

las prendas necesitan espacio para agitarse, circular y limpiarse bien. No uses exceso de detergente o suavizante : Mide siempre las cantidades y sigue las indicaciones de las etiquetas según el tamaño de la carga y lo sucia que esté la ropa.

: Mide siempre las cantidades y sigue las indicaciones de las etiquetas según el tamaño de la carga y lo sucia que esté la ropa. Si ves que queda espuma en el tambor de la lavadora, programa un segundo ciclo de enjuague y limpia la lavadora para evitar mal olor.

programa un segundo ciclo de enjuague y limpia la lavadora para evitar mal olor. Separa bien la ropa para evitar que la suciedad se transfiera a otras prendas. Lo mejor es que apartes las prendas muy sucias de las menos sucias.

Para acabar, os dejamos uno de los vídeos del método stripping que se han hecho virales: