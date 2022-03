Wordle Palabra hoy, lunes 21 de marzo de 2022: Solución reto nº74

¿Quieres empezar la semana con bien pie? Empiézala con un acierto en el juego más viral en redes. Hoy toca resolver la palabra de Wordle del reto nº74 y tenemos las pistas que necesitas para tenerlo listo en minutos. Además, también compartiremos la solución a la palabra de hoy, lunes de 21 de marzo de 2022.

La palabra de ayer fue GANSO ¿Te la esperabas? A nosotros nos costó un poco, pero al final… ¡Acertamos!

Recuerda que compartir es vivir, así que si tienes algún amigo y familiar al que le está costando la palabra de hoy, puedes compartir esta guía para que pueda leer las pistas e inspirarse. ¡Seguro que harás su lunes, menos lunes!

Pistas para resolver la palabra de Wordle de hoy

Vamos a jugar y empezamos con las 4 pistas para descubrir la palabra de hoy de Wordle en español. Estas pistas irán de menos específicas a más, así podrás ir pensando y ver si con la primera tienes suficiente o necesitas las 4 para acabar de acertar.

La palabra de hoy no tiene letras repetidas.

Una de las vocales que no aparece en la palabra es la E , pero sí que encontrarás la U.

, pero En la palabra de hoy aparece una consonante rara o de poco uso.

La palabra de hoy es un país

Estas pistas son la clave para acertar la palabra de hoy, pero si aún no lo ves claro, puedes deslizar hacia abajo para encontrar la solución de hoy. Pero antes, aprovechamos para darte unos consejos para convertirte en todo un experto en Wordle.

Consejos para descubrir la palabra del día de Wordle

Descubrir la palabra del día de Wordle puede ser todo un reto, no siempre estamos igual de inspirados y a veces no lo acabamos de ver claro. No obstante, te compartimos 3 consejos que te ayudarán a conseguir siempre una mejor puntuación en Wordle.

Inicia el juego con una palabra rica en vocales , estas aparecen en todas las palabras y te darán una idea principal para seguir jugando.

, estas aparecen en todas las palabras y te darán una idea principal para seguir jugando. Recuerda conservar las letras en verde y mover las amarillas para ir creando la palabra. Esto es esencial para aprovechar las pistas que el juego te da. Si alguna letra ya ha sido descartada, intenta no volverla a incluir.

para ir creando la palabra. Esto es esencial para aprovechar las pistas que el juego te da. Si alguna letra ya ha sido descartada, intenta no volverla a incluir. Utiliza vocales comunes del español, como pueden ser la S, la L o la M. Estas salen en muchas palabras, así que te darán ventaja para acertar. Recuerda que en la palabra de hoy también aparece una vocal muy rara, como la Z o la W.

Solución para la palabra nº74 de Wordle en español

Lo prometido es deuda, así que aquí te dejamos la solución de la palabra de hoy de Wordle en español. Podrás comprobar si las que te han venido a la cabeza eran acertadas y marcar en verde el reto nº74.

La palabra del Wordle en español de hoy es SUIZA.

Mañana, martes 22 de marzo de 2022 te daremos la solución y las pistas del reto nº75 de Wordle. Podrás seguir con tu buena racha y convertirte en todo un experto en este juego que tiene ya miles de usuarios.