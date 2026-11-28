Escuchar a los jubilados es fundamental para no cometer errores en nuestro futuro. Por ejemplo, una buena idea es oír a nuestros mayores de qué se arrepienten y de qué no en su vida. Al aprender de ellos podemos llevarnos más de una sorpresa.

El creador de contenido en YouTube Royki se lanzó a la calle para hacer justamente esta pregunta a los mayores de 80 años. Y hubo una respuesta de un jubilado de 91 años que lo trastocó todo.

«Que me gustaría tener 30 años ahora y volver a hacer lo mismo», confesó. Unido al resto de declaraciones, dejó claro que a veces el deseo de ser más joven no es por arrepentimiento, sino por querer disfrutar más de lo que ya hemos vivido.

La confesión de un jubilado de 91 años sobre qué haría si fuera joven

Los jubilados tienen varios problemas en su vida diaria, y una experiencia que casi nadie posee. Por eso Royki decidió salir a la calle para darles la oportunidad de hablar ante la cámara.

Cuando preguntó a un jubilado de 91 años, el más mayor del vídeo, la respuesta no dejó indiferente a nadie: «Que me gustaría tener 30 años ahora y volver a hacer lo mismo».

Y eso no deja de ser un reconocimiento de alguien que ha tenido una vida feliz y llena de buenos momentos. No obstante, también tiene esa amargura del que sabe que esos momentos ya pasaron.

La novedad es que los jóvenes siempre nos planteamos el deseo de recuperar tiempo con el intento de corregir errores. Sin embargo, hay otras opciones, como las ganas de disfrutar de una experiencia antigua.

Por eso, deberíamos aprovechar para preguntarnos qué estamos viviendo ahora que nos gustaría repetir dentro de varias décadas. Puede tratarse de una etapa profesional, pero también de las comidas familiares, los amigos o una rutina que hoy apenas nos resulta relevante.

El consejo de un jubilado español para que aproveches tu vida

Cuando le toca hablar a las nuevas generaciones, el hombre cambia el foco para hacer una petición: «A los jóvenes les pido que respetéis a las personas mayores, a la familia sobre todo, a vuestras madres».

No lo dice como un reproche, sino como un recordatorio de que actuar de otra manera acaba dañándonos a nosotros mismos. El respeto pasa por escuchar, preguntar y estar presentes.

Por ejemplo, en la familia esa atención se puede traducir en visitar más a los abuelos o escuchar las batallitas de tu padre aunque las hayas oído mil veces. Llegará el día que las eches de menos.

Consejos para la tercera edad: cómo afrontar la vida después de los 80 años

Llegar a los 80 no significa encontrarse en una situación idéntica a la de otras personas de esa edad. La salud, la autonomía, las pérdidas y las relaciones familiares condicionan lo que cada uno puede hacer y lo que necesita.

Mantener la autonomía es fundamental y a veces eso se traduce en las pequeñas cuestiones cotidianas. A cierta edad no siempre dependes de ti, pero puedes seguir escogiendo qué hacer en un determinado momento, qué aficiones quieres conservar o con quién hablar.

De hecho, esa actitud es totalmente compatible con pedir ayuda cuando se necesita.

También conviene dejar espacio para hablar de lo que duele. Recordar con satisfacción nuestro pasado nonos obliga a estar siempre alegre ni impide echar de menos a quienes han fallecido. Lo fundamental es que seas tú quien tome las riendas en la medida de lo posible.