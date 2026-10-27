Encarni, jubilada de 83 años, sobre la vivienda: «Con mi pensión, tuve que poner a mis 3 hijos de avales para poder seguir en la casa donde vivo»

La situación en el sector de la vivienda en España dibuja un escenario muy negativo para las personas con menos recursos. En las últimas semanas, la vivienda se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de los españoles, que ven cómo sube el precio del metro cuadrado, tanto para comprar como para alquilar.

Encari, una jubilada de 83 años, es otra víctima de la mala situación que atraviesa el país. Su caso ilustra a la perfección la grave crisis del mercado de alquiler y la vulnerabilidad económica a la que se enfrentan muchos pensionistas en España.

La crisis de alquiler en el caso de Encarni

El caso de Encarni se suma a los cientos que estremecen a los españoles, al ver cómo sus mayores, después de una vida dedicada al trabajo, apenas pueden pagar los alquileres de sus casas. Encarni ha pasado toda su vida trabajando, cotizando y cumpliendo estrictamente con el pago de sus obligaciones e historial de alquiler.

La situación del pago del alquiler se empezó a hacer insostenible a medida que subía el precio del alquiler y su pensión de jubilación crecía, pero a un ritmo mucho menor. A pesar de llevar años pagando el contrato y cumpliendo con los tiempos, necesitó de garantías adicionales para demostrar que iba a seguir pagando. Al tener como únicos ingresos su pensión de jubilación fija y no tener una nómina laboral en activo, el mercado inmobiliario la clasificó como un perfil de riesgo.

Nuevos avales para poder seguir con su alquiler

Para poder renovar el contrato, las exigencias de los propietarios son mayores debido a los episodios recientes donde la okupación se ha vuelto uno de los problemas que más preocupan a los españoles. «Tengo tres hijos y a todos tuve que ponerlos de avalistas», alegó Encarni al ver la situación que le tocaba vivir.

Ante su situación cada día más agónica con la subida de los alquileres, cuenta Encarni que la solución que le dan desde las instituciones o su entorno es «que te vayas a una residencia».