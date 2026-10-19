El Gobierno sigue presumiendo con las cifras de empleo sin embargo, los datos no reflejan el mismo entusiasmo. La reforma laboral impulsada por el Gobierno en marzo de 2022 ha acumulado 10,4 millones de contratos fijos discontinuos hasta agosto de 2026, aunque el número de afiliados a la Seguridad Social bajo esta modalidad apenas ha aumentado en 408.000 personas durante el mismo periodo. La diferencia entre el volumen de contratos firmados y el incremento de afiliados pone el foco en la estabilidad efectiva del empleo creado tras el cambio normativo.

Los datos proceden del último informe elaborado por Randstad Research que también advierte de un fuerte aumento de la repetición de contratos indefinidos. Desde la entrada en vigor de la reforma, cerca de 1,71 millones de trabajadores han firmado más de un contrato de este tipo en un mismo mes natural, frente a los apenas 26.000 afectados durante todo 2021.

La contratación indefinida tampoco equivale necesariamente a empleo a jornada completa. Durante los ocho primeros meses de 2026, el 57,4% de los contratos indefinidos registrados correspondió a puestos a tiempo parcial o fijos discontinuos, dos modalidades que obligan a distinguir entre la firma de un contrato y la cantidad de trabajo efectivamente disponible.

Los datos de paro siguen al alza

Las dificultades del mercado laboral persisten pese al crecimiento de la ocupación. España alcanzó los 22,78 millones de ocupados en el segundo trimestre de 2026, tras sumar 486.000 personas respecto al trimestre anterior y 510.000 en comparación con el mismo periodo de 2025.

Sin embargo, la población activa también aumentó en 273.000 personas en el trimestre, hasta los 25,27 millones. El número de desempleados descendió en 213.000, hasta los 2,50 millones, y la tasa de paro se situó en el 9,9%.

Pese a la mejora trimestral, España continúa entre los países con mayores tasas de desempleo de la Unión Europea. Por muchas cifras que celebre el Ejecutivo, con una tasa cercana al 10%, lo único que queda claro es que el crecimiento de la ocupación no ha resuelto el problema del paro estructural.

El informe de Randstad Research añade otro indicador que amplía la perspectiva sobre el desempleo: su estimación del paro efectivo, que incorpora a determinados demandantes de empleo con relación laboral y descuenta a quienes están afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Según este cálculo, el paro efectivo alcanzó los 3,08 millones de personas en junio de 2026, mientras que los fijos discontinuos inscritos como demandantes de empleo se estimaron en 785.000.

El sector público bajo la lupa

La calidad del empleo también presenta diferencias significativas entre sectores. La tasa de temporalidad se situó en el 15,1%, pero la proporción de trabajadores temporales alcanzó el 27,3% en el sector público, frente al 12,2% en el privado. La brecha se mantiene por vigésimo sexto trimestre consecutivo, según los datos recogidos por Randstad Research.

La jornada parcial, por su parte, afectó al 13,7% de los ocupados. Aunque esta proporción mantiene una tendencia descendente en los últimos años, sigue siendo otro indicador relevante para evaluar la estabilidad y las condiciones del empleo.

A ello se suma el paro de larga duración: 893.000 personas llevaban más de un año buscando trabajo en el segundo trimestre, el 35,8% del total de desempleados. Aunque esta cifra se redujo en 99.000 personas respecto al año anterior, más de uno de cada tres parados continúa atrapado en una búsqueda de empleo prolongada.

En definitiva, pese a los datos que ensalza el Gobierno, la calidad y la sostenibilidad de la ocupación pesan entre los que analizan los datos. Los datos dibujan así un mercado laboral que continúa generando puestos de trabajo, pero en el que persisten interrogantes sobre la continuidad de la actividad, el peso de la jornada parcial, el desempleo de larga duración y la temporalidad en las administraciones públicas.