Usar esta expresión es más castizo que bailar un chotis, pero no sabías que nació en Madrid

Hay expresiones que marcan el lugar de origen aunque no queramos. Illo para Andalucía, nano para los valencianos y si escuchamos a alguien celebrar con un dabuti sabemos que es de Madrid.

Aunque hay muchos refranes cuyo origen está en Madrid, ninguna expresión ha sido más utilizada por los madrileños que dabuti. Prácticamente se amolda a cualquier buena noticia: para algo genial, de primera categoría o como afirmación.

Sin embargo, lo que muy pocos sabes es que esta expresión tan popular tiene un origen histórico, que se remonta nada menos que a la corte real, y está más vinculada a la capital de España que el chotis o el bocata de calamares.

El origen ‘real’ de la expresión más castiza de Madrid

La historia más castiza sobre el origen de dabuti nos lleva directamente al siglo XIX, en plena celebración por la subida al trono de Amadeo de Saboya, rey de España entre 1870 y 1873.

Durante uno de los banquetes organizados con motivo de su coronación, el monarca quiso que se sirviera su vino favorito, procedente de una bodega italiana llamada Da Butti.

Ante la petición, el jefe de cocina de palacio se vio en un aprieto: nadie conocía aquel vino ni sabían cómo conseguirlo.

A pesar de todo, el evento siguió adelante y, en su brindis, Amadeo de Saboya alzó su copa y pronunció unas palabras que quedarían para la historia:

«Quiero agradeceros a todos haber venido aquí esta noche para celebrar conmigo el comienzo de una nueva era en España, la de la casa de Saboya. Quiero que sepáis que aunque esta no sea mi ciudad, me lo parece, que aunque no seáis la familia con la que me crié, me lo parecéis, y que este vino, aunque no lo sea, a mí me parece Da Butti».

Según cuenta la leyenda, los comensales reinterpretaron su brindis y otorgaron un nuevo significado al vino.

Desde entonces, decir que algo es dabuti se convirtió en sinónimo de que es excelente, aunque no lo parezca a primera vista. Y como no podía ser de otra manera, fue en Madrid donde esa expresión echó raíces y se popularizó.

Otras expresiones con origen madrileño

Por increíble que parezca, esta no es la única expresión que tiene su origen en Madrid. Otro caso que la gente desconoce es el de se armó la marimorena.

Para hallar el inicio de su historia tenemos que remontarnos hasta el último cuarto del siglo XVI.

Concretamente, nació en una taberna de la Cava Baja, una de las calles más emblemáticas del Madrid de los Austrias; en un establecimiento regentado por el matrimonio de Alonso de Zayas y María Morena.

La taberna era conocida por ofrecer un vino de gran calidad, lo que la convirtió en un punto de encuentro para soldados, comerciantes y vecinos de la ciudad.

Sin embargo, en 1579, un episodio protagonizado por su dueña daría lugar a la expresión que hoy todos utilizamos.

Según cuentan los escritos, todo comenzó cuando un grupo de soldados entró en la taberna y pidió el mejor vino de la casa. Sin embargo, María Morena, al parecer, se negó a servirlo, reservándolo para clientes más distinguidos o habituales.

Esta negativa fue el origen de un gran enfrentamiento entre los soldados y los dueños del local madrileño.

La situación se salió de control y acabó en una pelea en la que la tabernera no dudó en plantar cara al regimiento.

Tal fue el alboroto que el caso acabó en los tribunales, y quedó registrado en documentos judiciales de la época.

Desde entonces, el episodio se convirtió en leyenda y la expresión armar la marimorena pasó a utilizarse para referirse a cualquier situación conflictiva o pelea.