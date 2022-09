El truco viral para mantener los alimentos en el frigorífico que ha resultado ser falso

Desde que existen las redes sociales cada día se viraliza algo diferente, que puede ser un vídeo, una foto, una noticia… y en muchas ocasiones hay trucos que se hacen virales, pero eso no significa que sean ciertos. Hoy te desvelamos la realidad sobre un truco viral para mantener los alimentos en el frigorífico que ha resultado ser falso… ¡no te creas todos los que ves!.

Instagram y TikTok son las dos redes sociales en las que ha habido un boom a la hora de mostrar trucos a los demás, muchos de ellos totalmente ciertos pero otros podría decirse que son pura ficción para hacer un vídeo que se haga viral.

¿Se debe evaporar el cloro del agua del grifo?

Más que en la conservación de alimentos, este truco hace referencia a la conservación del agua del grifo, que según varios vídeos virales había que meterla en la nevera para que se evapore el cloro y su consumo más saludable. Según los expertos, esto es completamente falso y no se debe seguir este truco.

No es para nada necesario evaporar el cloro del agua del grifo, y si eso fuera necesario no habría que meterla en la nevera, lo lógico y más adecuado en ese caso sería poner a hervir el agua. De igual manera, por beber el agua del grifo sin evaporar el cloro no te va a pasar nada, no es, ni mucho menos, una acción que te pueda originar un problema de salud.

Aunque en muchos casos se intenta hacer ver que el agua del grifo tiene menos calidad de la que realmente tiene, salvo en los casos específicos en los que en algunas zonas se recomienda no beberla por determinados problemas que pueda haber que hagan que no sea potable o recomendable.

El agua corriente contiene cloro porque es una sustancia que permite eliminar los patógenos, y acompaña al agua durante todo su proceso, no hay posibilidad de eliminar ese cloro durante el camino que sigue hasta llegar a los hogares. De hecho, gracias al cloro el agua no acumula todo tipo de patógenos y bacterias en su camino por las tuberías hasta llegar a tu grifo.

Los expertos aseguran que las cantidades de cloro que se consumen debido al agua del grifo son totalmente seguras, por lo que no hay problema de salud pública que pueda surgir ni necesidad de evaporar ese cloro de ninguna manera.