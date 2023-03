El truco viral para llevar el orden a tu casa: el gesto que todos debemos hacer

Mantener el orden en casa no es algo demasiado complicado si solemos hacer las tareas regularmente y luego dedicamos algunas horas del fin de semana a una limpieza más profunda. Sin embargo existen elementos en nuestro hogar que por mucho que los ordenemos parece que están destinados a acumularse y al final, no sabemos nunca cómo colocarlos para que no ocupen espacio o acaben tirados en cualquier lado. Elementos que por fin vamos a poder ordenar con un truco viral que ya está arrasando en las redes sociales y que seguro que acabarás utilizando.

El truco para mantener el orden en casa

Es un problema común en todas las casas. Nos referimos a la acumulación de bolsas de la compra. No importa si son pocas o muchas, en la mayoría de las casas se acaban acumulando unas dentro de las otras y luego las metemos todas en un cajón o en un armario de la despensa. Bolsas que molestan, que se caen y que por fin vamos a poder ordenar.

Y todo gracias a TikTok y en concreto, a un truco que ya se ha hecho viral y que llega de parte de la tiktoker @influenciada, quién ha compartido en su perfil de qué modo ordena ella las bolsas en un vídeo que ya acumula más de 7 millones de reproducciones.

Para llevar el truco a cabo sólo tienes que coger una bolsa de la compra, metes las asas en el interior, a partir de ahí debes hacer varios pliegues. Un total de cuatro en horizontal y luego a los lados. Abres entonces la doblez e introduces el lado que no has doblado. De este modo verás como la bolsa reduce su tamaño al mínimo. Bolsas como las que solemos encontrar en supermercados como Mercadona, y que nos sirven para meter dentro la compra sin tener que estar pidiendo, y solicitando bolsas todo el rato.

Junto a este otro tuco, la Tiktoker publicó otro método que tiene para doblar las bolsas de la compra. Consiste en comenzar de nuevo metiendo las asas dentro de la bolsa y cuando hayas hecho esto, pliegas los lados hacia el centro y tan sólo te quedará introducir la parte inferior de la bolsa por la parte de los pliegues superiores.

Puedes ver los dos vídeos que están arrasando a continuación: