El truco que usan en los restaurantes para limpiar la tabla de cortar y dejarla como el primer día

Los restaurantes usan un truco para limpiar la tabla de cortar y dejarla como el primer día. Es el momento de apostar claramente por un giro importante que puede acabar siendo el que nos ayudará a mantener esta parte de la casa en perfectas condiciones. Necesitamos obtener una tabla de cortar en perfectas condiciones y hacerlo de la mejor manera posible, con algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Es momento de saber qué puede pasar con una herramienta esencial de nuestra cocina.

Llega un momento en el que los restaurantes deben empezar a cuidar al máximo un detalle que puede ser el elemento básico que puede convertirse en un plus en todos los sentidos. Un detalle el que llega en los restaurantes que pueden acabar siendo los que nos afectará de lleno, en estos días en los que cada detalle cuenta. Limpiar la tabla de cortar y dejarla como el primer día es algo que podremos conseguir de la mano de un truco que puede ser esencial en estos días, podemos implementar este sistema en nuestra casa.

Este truco lo usan los restaurantes

Los restaurantes no solo tienen una sola tabla de cortar, sino que tienen varias que usan para preparar una comida que debe estar en perfectas condiciones. Una manera de hacer realidad unos cambios a la hora de cocinar que debemos implementar de la mejor forma posible.

En este caso, hay un elemento que quizás hasta ahora no podríamos ni imaginar. Son días de apostar claramente por una situación del todo inesperada en estos días en los que el restaurante nos aporta una manera de cocinar o de mantener todo en perfectas condiciones.

Es hora de conocer lo que hacen los restaurantes en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que puede convertirse en el mejor aliado de una serie de cambios que pueden acabar siendo esenciales, con lo cual, tocará saber en todo momento qué nos está esperando.

Este tipo de detalles que serán esenciales que tengamos en cuenta, nos espera un cambio de tendencia que nos llevará a poner en práctica esta forma de conseguir un plus de buenas sensaciones. Una tabla de cortar puede ser lo que necesitamos para conseguir esta cocina limpia que queremos empezar a ver llegar.

Limpiar la tabla de cortar es sencillo y necesario con este truco

Lo que necesitamos es obtener una tabla de cortar bien limpia para que los alimentos que usamos en ella nos queden de la mejor manera posible. Teniendo en cuenta que la comida es un elemento esencial en estos días, nada mejor para disfrutarla que con estos ingredientes básicos.

La experta en limpieza, Laura García, nos advierte desde su blog las distintas formas de conseguir que nuestra tabla de cortar se quede en perfectas condiciones.

Lava la tabla de madera bajo el grifo con agua caliente y el lavavajillas que suelas utilizar. Si es ecológico, mucho mejor. Utiliza un estropajo o un cepillo para frotar.

Enjuaga la tabla bajo el grifo para eliminar todo el jabón.

Sacude el exceso de agua de la tabla y déjala secar al aire y en posición vertical, apoyada contra algo que la mantenga en pie. Si la dejas mojada en posición horizontal tardará más en secarse y podría deformarse.

Guárdala solo cuando esté totalmente seca.

Tan importante es lavarla como desinfectarla, de tal forma que conseguiremos empezar a cuidar determinados elementos que serán esenciales.

Utiliza un desinfectante de grado alimentario* o un poco de vinagre blanco.

Deja actuar 5 minutos.

Lava la tabla de madera bajo el grifo con agua caliente y el lavavajillas que suelas utilizar.

Sacude el exceso de agua de la tabla y déjala secar al aire en posición vertical.

El último paso consiste en engrasar la tabla de madera: «Engrasar tu tabla de madera hará que retenga mejor su humedad natural, de modo que absorberá menos agua al usarla y lavarla, lo que evitará que se deforme. No está demostrado que hacerlo ayude a que proliferen menos bacterias, pero está claro que si absorbe menos humedad, algo hará en ese campo. También te ayudará a rejuvenecerla para que tenga mejor aspecto. La frecuencia con la que debes engrasar tu tabla dependerá del uso que le des y del tipo de madera con la que esté fabricada. Cuando notes que la madera está deshidratada (se siente más áspera al tacto, casi como madera al natural) y que la tabla tarda más de la cuenta en secarse, quizá sea el momento. Yo lo hago cada 6/8 semanas aproximadamente. Existen productos específicos para la hidratación de las tablas de madera, pero tengo la sensación de que son poco transparentes en cuanto a los ingredientes que incluyen: ‘aceites minerales’ (derivados del petróleo), ‘aceites vegetales’, ‘cera de grado alimentario’, etc. La cuestión es que el mundo está dividido en este punto: hay quien dice que con un poco de aceite de oliva vas que te estrellas, mientras otros aseguran que solo deberían usarse aceites minerales porque los aceites vegetales se enrancian».