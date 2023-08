El truco que oculta tu móvil y que hará que tu batería dure muchas horas más

Uno de los principales problemas que presentan los móviles es que la batería no dura tanto como nos gustaría. La situación se complica en verano, cuando pasamos mucho más tiempo fuera de casa y hacemos muchísimas fotos y vídeos estando de vacaciones. Por suerte, existe un truco muy sencillo para que la batería dure muchas horas más.

Lo hemos descubierto en TikTok, de la mano de @eduuolvera_1.1. Bautizado como el «truco secreto de la batería infinita», es muy fácil de poner en práctica.

En primer lugar, abre la aplicación «Teléfono». Escribe el siguiente código: *#9900. Automáticamente, aparecerá un menú secreto. Desliza hacia abajo y verás una función llamada «Low battery dump – Off». Activa la función («Low battery dump – On»). ¡Y listo! Así durará la batería del dispositivo el doble de tiempo cargada.

¿Cómo conseguir que la batería dure más tiempo?

Además de poner en práctica este truco, hay una serie de consejos que debes conocer para que la batería dure más tiempo.

Los expertos recomiendan activar el ahorro de batería, disponible en dispositivos tanto Android como iOS. Esto modifica o reduce muchas funcione del teléfono, como las descargas automáticas, el brillo de la pantalla o la actualizaciones en segundo plano.

Hay muchas aplicaciones que utilizan continuamente la ubicación, incluso cuando no la estás utilizando. Lo hacen mediante un proceso que recibe el nombre de Servicios de Localización, que consume mucha batería.

Una de las formas más simples de minimizar el consumo de batería consiste en reducir el brillo de la pantalla. Lo mejor es activar el brillo automático para que la pantalla se atenúe de manera automática cuando te encuentres en un entorno oscuro.

¿Apagas el WIFI cuando sales de casa? Si necesitas ahorrar batería para no quedarte al 0 antes de poder cargar el teléfono, desactiva el WIFI o el Bluetooth cuando no los estés utilizando.

Las aplicaciones que más batería consumen son las redes sociales, como Facebook, Instagram, WhatsApp o Youtube, así que también debes cerrarlas cuando no la uses. Además, aegúrate de que no tienes aplicaciones en segundo plano.

Y, por último, recuerda que mantener las aplicaciones actualizadas mejora de forma notable la eficiencia de la batería. Por lo tanto, no ignores las notificaciones de actualización si quieres ahorrar batería.