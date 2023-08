Ni se te ocurra irte de viajes con ellos. Los signos del zodiaco que te van a arruinar las vacaciones

Hay algunos signos del zodiaco que pueden arruinarte las vacaciones, será mejor no ir con ellos a ninguna parte. Los viajes están en el orden del día en esta época del año, pero será mejor tener cuidado a la hora de elegir a nuestros compañeros de aventuras según el horóscopo. Podemos tener más de un disgusto. Si quieres pasarlo muy bien, evita subirte a un coche o tener cerca en el avión y hotel, alguno de estos signos del zodiaco, pueden tirar por tierra tus vacaciones.

Estos son los signos del zodiaco que te van a arruinar las vacaciones

Aries puede estar más pendiente de lo que cueste el viaje que de pasarlo bien. Al final del recorrido puedes tener más de un susto con él. Si los números no cuadran o quieres darte un pequeño homenaje merecido, el resultado puede ser una pelea monumental con él. Si quieres disfrutar de tus vacaciones, mantén lejos a este signo que quiere divertirse de una manera que no le afecte a su economía.

Capricornio es un aguafiestas de manual. Esa persona que se levanta durante las vacaciones a las 6 de la mañana para hacer ejercicio, el que quiere que no se haga ruido pasadas las 10 de la noche y pide un Acuarios en lugar de un cubata. No es el más divertido del mundo, sino más bien todo lo contrario, por lo que los viajes con él son de lo más aburridos.

Tauro quiere viajar sin pagar nada de dinero. Por lo que si no te va el rollo mochilero o no quieres trabajar cuidando gatos o el jardín de nadie mientras estás de vacaciones, no dejes que sea él la persona responsable de organizar estas vacaciones. Deja que venga si quiere, pero que no tome el control del viaje o puedes acabar fatal.

Géminis perderá las llaves del hotel y el segundo día no recordará ni su nombre. Mal si no vamos de fiesta, pero también si vamos demasiado. Este signo no va a tocar la cama del hotel, dormirá en la playa o conocerá a alguien que le invite a su casa. Tanta amabilidad, puede acabar fatal, igual cambia de vida y se queda en el lugar de vacaciones o deja tirados a todo el grupo. Mucho cuidado con Géminis se desmelena tanto que puede causar problemas en estos días de fiesta.