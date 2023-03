El truco que Amazon no quiere que sepas: accede a los mejores descuentos de la web

Si es un comprador leal de Amazon, seguro que sabes que a veces es complicado encontrar descuentos u ofertas de determinados productos. Sin embargo, algunos compradores de esta tienda online, la más grande de todas, conocen trucos para lograr dar con esos productos que tanto desean a un mejor precio. De hecho, con sólo utilizar los filtros del portal podemos hacer una búsqueda de productos, ordenando primero aquellos que son más baratos, pero además, existe un truco que es el más efectivo de todos para encontrar auténticas «gangas». El truco que Amazon no quiere que sepas para acceder a los mejores descuentos de la web.

El truco de Amazon para encontrar los mejores descuentos

El truco con el que vas a poder encontrar las mejores ofertas de Amazon tiene que ver con la URL que nos aparece como resultado cuando hacemos una búsqueda de productos. ¿Alguna vez has notado cuánto tiempo tarda esa URL en ofrecer sus resultados?.

Generalmente dicha URL acaba siendo un poco larga y contiene un montón de información pertinente solo para Amazon, aunque nosotros podemos hacer algo con ella que nos va a servir para que los resultados que ofrece sean sólo los de grandes ofertas y descuentos.

Al agregar manualmente solo un poco de información al final de la URL de Amazon, podemos encontrar fácilmente los mejores precios y ofertas.

Entonces lo que tienes que hacer es coger y agregar a la URL del producto que buscas lo siguiente: “&pct-off=50-” . De este modo, la URL ordenará los resultados de búsqueda de Amazon que tengan un precio que sea de al menos el 50% del precio original.

Si no está satisfecho con los resultados que obtienes, puedes agregar el número que desees en lugar de los 50 y Amazon ordenará los resultados de tu búsqueda en consecuencia y te ayudará a encontrar algunas ofertas increíbles. ¡No olvides el guión al final!.

En el caso entonces de que agregues “&pct-off=60-80” a la URL, podrás ver muestra todos los productos que tienen un precio de entre 60% y 80% de descuento sobre el precio original.

Agrega los 2 números que desees y Amazon filtrará automáticamente sus resultados y te ahorrará mucho tiempo en el proceso a la hora de encontrar los mejores descuentos y ofertas sobre sus artículos a la venta.

Eso sí, el truco aunque efectivo no ofrece grandes descuentos para determinados productos que no suelen tener una rebaja que sobrepase el 5 o el 10%. Es el caso por ejemplo de algunos dispositivos móviles, o determinados electrodomésticos. De todos modos podemos intentarlo y en el caso de que no funcione con el 50 antes mencionado, ya hemos dicho también que podemos colocar otro dígito, tal vez un 5 o un 10, para dar con al menos ese descuento entre el 5 y el 10%.