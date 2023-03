Algunos de los platos y recetas que comemos ahora se las debemos a chefs como Martin Berasategui. El 12 veces estrella Michelin en sus diversos restaurantes, nos comenta de qué forma puedes exprimir las naranjas sin complejidad.

Y es que cada día podríamos tomar un buen zumo de naranja porque es sano y una de las mejores manera de empezar el día. Es nutritivo, con mucha vitamina C y cantidad de minerales.

Este es el truco de Martin Berasategui para exprimir las naranjas

La verdad es que lo que nos llamó más la atención sobre este truco es que sólo es necesario un cuchillo. Y poco más. esta acción no es de ahora, si no que el chef la explicó hace años en el programa de Robin Food con el cocinero David de Jorge.

Berasategui pela las naranjas con un cuchillo afilado, es importante tener buenos cuchillos en casa, porque de lo contrario no se acaba de cortar bien, ya no sólo esta fruta si no muchos otros alimentos.

El chef le corta la cáscara y la parte blanca. Con el mismo cuchillo se trata de ir separando los gajos y así se exprimirán mucho mejor.

Sin necesidad de exprimidor (algo que llama la atención) pero si tienes en casa uno, siempre puede ser mejor para hacerlo en un tiempo récord, especialmente cuando no hay tiempo por la mañana, Berasategui suele entonces coger con las manos la naranja en una forma de exprimir algo manual que también resulta.

Beneficios del zumo de naranja

Aunque muchos expertos comentan que es mejor comer la fruta entera, tomar un zumo de naranja es siempre mejor que hacerlo de estos de bote y que pueden tener añadidos y aditivos a base de azúcar.

Con el natural nos aseguramos que tomamos algo bien sano que nos puede alejar de los resfriados por más tiempo.

Es por esto que protege nuestro sistema inmunológico y nos previene de diversos virus y bacterias que ahora más que nunca pululan en el ambiente y también es más fácil contagiarse al no ir ya con mascarillas.

Este zumo tiene muchos de los nutrientes que nos dan las vitaminas de la naranja. Como ,la vitamina A que ayuda a la salud ocular, la C que ya hemos comentado que nos reduce o previene los resfriados y la fibra y antioxidantes.

Este zumo tiene mayores bondades como prevenir el envejecimiento. En todo caso, intenta seguir los consejos de los expertos para beberlo a diario.